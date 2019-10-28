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يوفنتوس يدخل مفرمة التعاقد مع نجم برشلونة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:06 م
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برشلونة
برشلونة
محمد الصو
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وضعت إدارة نادي يوفنتوس الإيطالي، نجم الفريق الأول لكرة القدم بنادي برشلونة الإسباني، ضمن أولوياته للحصول على خدماته خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

راكيتيتش على رادار السيد العجوز في الشتاء

وأشارت بعض التقارير الصحفية اليوم، عن دخول إدارة السيدة العجوز، في مفاوضات مع الكرواتي إيفان راكيتيتش نجم برشلونة، لضمه بالعام الجديد.

يوفنتوس يصارع للتعاقد مع اللاعب

وقالت صحيفة "كالتشيو ميركاتو الإيطالية"، إن يوفنتوس استقر بشكل رسمي للدخول في السباق للتعاقد مع الدولي الكرواتي، وتدعيم صفوفه بالمرحلة المقبلة.

وأوضحت الصحيفة، أن يوفنتوس سيخوض معركة شرسة للظفر باللاعب وخاصة مع كل من مانشستر يونايتد الإنجليزي وإنترميلان الإيطالي بالإضاقة إلى باريس سان جيرمان الفرنسي، والطامحين أيضا بالفوز باللاعب في النهاية.

فالفيردي يبعد راكيتيش عن المباريات

وابتعد اللاعب الحاصد للميدالية الفضية مع بلاده بنهائيات كأس العالم الماضية، عن حسابات أرنيستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة، خلال الفترة الماضية ما جعله يدرش الرحيل بحثا عن المشاركات.

راكيتيتش يتحدث عن غيابه مع برشلونة

وأجرى راكيتيتش مقابل صحفية منذ عدة أيام، أشار خلالها إلى أن ينتظر موقفه النهائي مع مديره الفني، على أن يتخذ بعدها خطوة الجلوس مع الإدارة وبحث إمكانية الرحيل بالشتاء.
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الكلمات المفتاحية

يوفنتوس مانشستر يونايتد كرة القدم رياضة الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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