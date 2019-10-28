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وزير سعودي ينقل رسالة شفوية من الملك سلمان إلى أمير الكويت

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:52 م
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بوابة الفجر
الفجر السعودي
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استقبل أمير دولة الكويت الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح بقصر بيان، اليوم، صاحب السمو الملكي الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز وزير الدولة عضو مجلس الوزراء والوفد المرافق له، حيث نقل سموه لأمير دولة الكويت رسالة من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود.


وقد حمله سمو أمير دولة الكويت تحياته وتقديره لأخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولصاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع - حفظهما الله -، وتمنياته لهما بموفور الصحة وتمام العافية.


وقد أقام سمو الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح مأدبة غداء على شرف سمو الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبدالعزيز والوفد المرافق له.


حضر الاستقبال صاحب السمو الأمير سلطان بن سعد بن خالد سفير خادم الحرمين الشريفين لدى دولة الكويت، ومعالي الشيخ صباح خالد الحمد الصباح نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية بدولة الكويت، ومعالي وزير شؤون الديوان الأميري بدولة الكويت الشيخ علي جراح الصباح.


 كما استقبل سمو الأمير أمس سمو الشيخ ناصر المحمد بعد أن مثل سموه في حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو. 


كما استقبل سموه أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز، رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، حيث هنأوا سموه بمناسبة عودته سالما معافى إلى أرض الوطن.

 

 من جهة ثانية، بعث سمو الأمير برقية تعزية إلى خادم الحرمين بضحايا الأمطار الغزيرة التي اجتاحت شمال شرقي السعودية، سائلا الله أن يتغمد الضحايا بواسع رحمته ومغفرته ويلهم ذويهم جميل الصبر ويمن على المصابين بسرعة الشفاء والعافية.

 

من جانب آخر، بعث سمو أمير البلاد برقية تهنئة الى الرئيس التركي رجب طيب اردوغان بمناسبة ذكرى عيد الجمهورية، مشيدا سموه بالعلاقات الوطيدة التي تربط الكويت وتركيا والتأكيد على الحرص المشترك لتعزيز وتطوير أواصر هذه العلاقات لما فيه خير ومصلحة البلدين الصديقين، متمنيا للرئيس أردوغان موفور الصحة ودوام العافية ولبلاده وشعبها الصديق كل الرقي والازدهار.

 

 من جهة ثانية، بعث سمو الأمير برقية تهنئة إلى الرئيس التشيكي ميلوس زيمان بمناسبة العيد الوطني لبلاده، متمنيا له موفور الصحة والعافية ولبلده الصديق دوام التقدم والازدهار. وأرسل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد، ورئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، ورئيس مجلس الوزراء سمو الشيخ جابر المبارك برقيات مماثلة. ولي العهد بدوره، استقبل سمو ولي العهد الشيخ نواف الأحمد في قصر بيان أمس سمو الشيخ ناصر المحمد، بعد أن مثل سمو أمير البلاد في حفل تنصيب إمبراطور اليابان ناروهيتو في القصر الإمبراطوري بالعاصمة طوكيو.

 

كما استقبل سمو ولي العهد، أمس رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز رئيس المحكمة الدستورية المستشار يوسف المطاوعة، وأعضاء المجلس الأعلى للقضاء، وذلك لتقديم التهنئة لسموه بمناسبة عودة سمو أمير البلاد سالما معافى إلى أرض الوطن.


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وزير سعودي شفوية رسالة تركيا اليوم الأمير تركي بن فهد أمير الكويت

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