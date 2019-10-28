تنطلق غدا الثلاثاء مباريات الجولة العاشرة من بطولة دوري الدرجة الأولى الإيطالي، حيث يواجه فريق بارما نظيره هيلاس فيرونا، ويتقابل فريق بريشيا مع إنتر ميلان.





ترتيب الدوري الايطالي قبل انطلاق الجولة العاشرة





ومن المقرر أن تبدأ مباراة هيلاس فيرونا وبارما في تمام الساعة الثامنة مساء بتوقيت القاهرة ، وتليها مباراة إنتر ميلان وبريشيا في تمام الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة، العاشرة مساء بتوقيت القاهرة عبر قناة بي إن سبورت اتش دي 4.





وجاءت نتائج الجولة التاسعة كالآتي:-





هيلاس فيرونا 0 × ساسولو 1

ليتشي 1 × يوفتتوس 1

إنتر ميلان 2 × بارما 2

جنوى 3 × بريشيا 1

بولونيا 2 × سامبدوريا 1

سبال 1 × نابولي 1

تورينو 1 × كالياري 1

أتلانتا 7 × أودينيزي 1





ويرصد " الفجر الرياضي " ترتيب الدوري الإيطالي قبل انطلاق مباريات الأسبوع العاشر من الكالتشيو من خلال التقرير الآتي:-





1- يوفتتوس 23 نقطة.

2- إنتر ميلان 22 نقطة.

3- أتلانتا 20 نقطة.

4- نابولي 17 نقطة.

5- روما 16 نقطة.

6- كالياري 15 نقطة.

7- بارما 13 نقطة.

8- لاتسيو 12 نقطة من 8 مباريات.

9- فيورنتينا 12 من 8 مباريات.

10- بولونيا 12 نقطة.

11- تورينو 11 نقطة.

12- ميلان 10 نقاط.

13- أودينيزي 10 نقاط.

14- ساسولو 9 نقاط من 8 مباريات.

15- هيلاس فيرونا 9 نقاط.

16- ليتشي 8 نقاط.

17- جنوى 8 نقاط.

18- بريشيا 7 نقاط من 8 مباريات.

19- سبال 7 نقاط.

20- سامبدوريا 4 نقاط.



