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أحمد جمال يعزف على العود ويغني "قلبي عم يوجعني عليك" (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 08:02 م
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احمد جمال
احمد جمال
روان هيثم محمد
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نشر الفنان أحمد جمال عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات " إنستجرام" فيديو له عازفآ على العود وهو يغني أغنية قديمة للفنان صابر الرباعي .

علق الفنان أحمد جمال على هذا الفيديو قائلاً: "وإن كان بعدك شئ متقدر خدني معاك".

علقت إحدى المتابعين عليه قائلة: الله الله، أحلى إحساس في الوطن العربي، أنا مدمنة لصوتك في الأغاني القديمة، أصدق وأحلى إحساس في العالم كله".

وعلق آخر عليه قائلاً: "صوت رائع، ما شاء الله عليك، انت دايمآ واو".

على سياق آخر التحق الفنان أحمد جمال بنقابة الموسيقى المصرية بعد مشاركته ببرنامج "أرب أيدول"، وتم منحه قلادة ودرع تكريم من النقابة الموسيقية .

تخرج الفنان أحمد جمال من كلية الصيدلة بجامعة طنطا، تنفيذآ لوصية جده حيث كان دائماً ما يطلق عليه لقب الدكتور، بجانب عشق أحمد جمال للصيدلة منذ صغره .

يستعد الفنان أحمد جمال خلال الأيام المقبلة، لطرح ألبومه الجديد، لكنه لم بستقر إلى الأن على اسم الألبوم الجديد.


حيث نشر عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام" قائلآ : إختاروا معايا اسم الألبوم " عجباني ، وقت مش مناسب " .

ويستعد أيضآ لطرح اغنية " من غير مجاملة " التي من كلمات أمير طعيمة ، ألحان أحمد جمال ، توزيع محمد شفيق .
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