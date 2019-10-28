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وزير الخارجية الألماني يطالب بإنهاء "التدخل الأجنبي" في ليبيا

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:59 م
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بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
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  أعلن وزير الخارجية الألماني إنه يسعى إلى إنهاء كل "تدخل أجنبي" في ليبيا التي مزقتها الحرب. 

يقول هايكو ماس، إن هذه المشكلة "مشكلة أساسية" في ليبيا ستتم مناقشتها في مؤتمر حول الدولة الواقعة في شمال إفريقيا والذي سيعقد في برلين في وقت لاحق من هذا العام.

وقال فى مؤتمر صحفي مشترك عقده مع وزير الخارجية بحكومة الوفاق محمد سيالة، ورئيس البعثة الأممية في ليبيا غسان سلامة، :نأمل أن نتوصل إلى سلام نهائي في ليبيا ولابد من إيجاد شروط بين الأطراف المتنازعة دون تدخل خارجى الذى يعد سببا للأزمة، ونحن ندعم خطة الأمم المتحدة في ليبيا وهي شرط سابق لإنعاش العملية السياسية".

فقد تورطت ليبيا في اندلاع أعمال عنف أخرى منذ أبريل، عندما شن الجيش الوطني الليبي الذي نصب نفسه هجوماً علي العاصمة طرابلس، بعيدًا عن الميليشيات المتحالفة مع الحكومة المدعومة من الأمم المتحدة. 

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