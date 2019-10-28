"مع الملكة" بهذه الكلمات وصف محمد سامي زوجته مي عمر

نشر المخرج محمي سامي، أحدث صورة له عبر صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك"، حيث ظهر برفقة زوجته الفنانة مي عمر أثناء تواجدهما في لبنان لقضاء فترة استجمام.



حيث علق سامي علي الصورة وكتب "مع الملكة" وصفاً زوحته مي عمر التي ظهرت بإطلالة جذابة وأنيقة مرتدية فستان أسود قصير ولامع، وتصفيف الشعر بسيط ومنسدل علي الأكتاف، وماكياج خفيف زاد من جمال طلتها.



مسلسل "ولد الغلابة"



يذكر أن مسلسل واد الغلابة هو أخر الأعمال التي جمعت بين المخرج محمد سامي وزوجته الفنانة مي عمر والذي عُرض في السباق الرمضاني لعام "2019"، وحقق نجاحاً كبيراً.



مسلسل ولد الغلابة دارت أحداثه في اطار من الأكشن فهو ملحمة صعيدية عصرية، وسردت حلقاته الأحداث بشكل تشويقي مثير، حول قيام زوج وزوجته بعدد من جرائم القتل العمد، من أجل الحصول علي الأموال، وأن يصبحوا من الأثرياء، من خلال العمل في تجارة المخدرات.



المسلسل من إخراج محمد سامي، ومن تأليف أيمن سلامة، ومن إنتاج شركة المتحدين ميديا برودكشن للمنتج صادق الصباح.



المسلسل من بطولة أحمد السقا، مي عمر، محمد عمر، إنجي المقدم، هادي الجيار، صفاء الطوخي، إدوارد، هاجر الشرنوبي، هبه مجدي، فايق عزب، كريم عفيفي، محدي بدر.



مسلسل "ريح المدام"



جاء المسلسل الكوميدي "ريح المدام" كبطولة مطلقة وأولي للفنانة مي عمر، وهو مسلسل دراما كوميدي تم إنتاجه في عام "2017" وعرض ضمن مسلسلات الماراثون الرمضاني وحقق نجاحاً كبيراً، وتم تسميته في البداية "هو وهي وهو" وتغيره فيما بعد.



المسلسل ينتمي لنوعبة المسلسلات المنفصلة المتصلة حول زوج يخون زوجته، وتجهز له مقلب مع صديقه الدكتور النفساني الذي يساعدها في إعداد هذا المقلب.



المسلسل من بطولة أحمد فهمي، مي عمر، أكرم حسني، رجاء الجداوي، جمال حخزة، طارق عبدالعزيز، عباس أبو الحسن، طارق عبد العزيز، محمد الفخراني، ضياء الميرغني، الشحات مبروك، محمد علي رزق، رحاب الجمل، سمير صبري، أحمد فتحي.



حكاية حياة



يعد مسلسل حكاية حياة هو أولي الأعمال الدرامية التي شهدت موهبة الفناننة مي عمر، وقدمت دور ثانوي في المسلسل، التي، دارت أحداثه حول فتاة من العائلة الراقية، وتعاني من انفصام في الشخصية، وتودع بمصحة نفسية، وتتسبب في مشاكل بين افردا عائلتها، ويتسبب مرضها في كثير من الألغاز التي تتضمن الأحداث.



المسلسل من بطولة غادة عبدالرازق، أحمد زاعر، نجلاء بدر، طارق لطفي، رزان مغربي، روجينا، نهي العمروسي، سميرة محسن، سناء شافع، صلاح عبدالله، أحمد مالك، مي عمر، خالد سليم، تميم عبده، وفاء سالم.