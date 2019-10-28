"جمعة" يكشف عن الإرهابي الذي يقود الجناح العسكري للإخوان بتركيا (فيديو)

قال الدكتور محمد جمعة، الباحث في شؤون حركات الإسلام السياسي بمركز الأهرام للدراسات السياسية والاستراتيجية، إنّ هناك حالة انسجام تام بين تركيا وقيادات جماعة الإخوان الإرهابية ويدورون في فلك المشروع التركي الإقليمي في محاولة لاستعادة ما يسمى الخلافة العثمانية، مشيرًا إلى أن مركز ثقل الإخوان أصبح في تركيا ولم يعد لهم وجود في مصر.





وأضاف جمعة"، خلال حواره مع الإعلامية عزة مصطفى ببرنامج "صالة التحرير"، المذاع على فضائية "صدى البلد"، مساء الإثنين، أن تركيا تستغل الإخوان لاستعادة صياغة الروابط التي تربط تركيا بالعالم العربي، ومحاولة اختراق الساحات العربية لتمهيد للمشروع التركي في الإقليم، لافتًا إلى أن الإرهابي علي بطيخ يقود الجناح العسكري للإخوان من تركيا.



