"تذكرة الموت".. كواليس إلقاء "الكمسري" لشابين من القطار

في مشهد غير إنساني، أجبر كمسري قطار VIP رقم 934 المتجه من الإسكندرية إلى أسوان، راكبين بإلقاء أنفسهما أثناء سير القطار، مما أدى إلى مصرع الأول وبتر قدم الآخر وإصابته بجروح خطيرة.

إجبار راكبين على النزول

وأمر عامل عربة القطار بفتح الباب لهم، فقام الشخصين بتنفيذ كلامه والقو بأنفسهم من القطار أثناء سيره فنزل احدهم أسفل عجلة القطار ولاقى حتفه على الفور وأصيب الطفل الآخر، بإصابات بالغة وذلك بالقرب من محطة دفره.

وأمر عامل عربة القطار بفتح الباب لهم، فقام الشخصين بتنفيذ كلامه والقو بأنفسهم من القطار أثناء سيره فنزل احدهم أسفل عجلة القطار ولاقى حتفه على الفور وأصيب الطفل الآخر، بإصابات بالغة وذلك بالقرب من محطة دفره.

البداية، حينما تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، مقطع فيديو لكمسري بأحد القطارات المتجه إلى أسوان، ألقى شابين من القطار وهو في غاية السرعة؛ لعدم حوزتهما على ثمن تذكرة القطار.

سر الواقعة

وعلى الفور، أعلنت هيئة السكك الحديدية، أنه أثناء مسير قطار 934 مكيف الإسكندرية/ الأقصر وأثناء قيام رئيس القطار بمطالبة أثنان من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تهدية القطار بمحطة دفرة لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة، قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى في الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.





وعليه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد، و جاري عرضه على النيابة العامة بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وسفرى القطار لحين انتهاء التحقيق معهما في النيابة العامة وتبين أن الراكبان من الباعة الجائلين.





توعد وزير النقل

ومن جانبه، أكد وزير النقل الفريق مهندس كامل الوزير، أنه لن يسمح بأي تهاون في حق أي مواطن مصري وأنه يحرص دائمًا على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وأنه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور في حالة ثبوت الواقعة.





وكانت مباحث السكة الحديد بالغربية، ألقت القبض على كمسري القطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا، بعد أن أجبر شابين على إلقاء نفسيهما من القطار أثناء سيره بسرعه كبيرة لعدم دفعهما الأجرة أو حملهما تذاكر، مما تسبب في مصرع أحدهما وبتر قدم الأخر.





وكان اللواء محمود حمزة مدير أمن الغربية، تلقى إخطارًا من مباحث السكة الحديد بطنطا ببلاغ ركاب القطار القادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا، باجبار مجدي همام، راكبين علي الفقز من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة وعدم وجود تذاكر معهم.