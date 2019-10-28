Advertisements
Advertisements
Advertisements

روسيا.. إذا تأكَد مقتل البغدادي فمن الممكن التحدث عن مساهمة جادة لترامب في محاربة الإرهاب

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:50 م
Advertisements
بوابة الفجر
ترجمة - أحمد ثابت
Advertisements

قالت روسيا يوم الاثنين إن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية على أيدي القوات الأمريكية، إذا تم تأكيده، سيمثل "مساهمة جدية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب.

وكان الجيش الروسي قد أثار في وقت سابق شكوك حول إعلان ترامب مقتل أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا.

لكن المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف قال يوم الاثنين: "لقد رأى ضباطنا حقًا طائرات أمريكية في المنطقة، ورأوا طائرات بدون طيار في المنطقة كان من الممكن أن تعمل هناك" كما ادعى ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين "اذا تأكدت هذه المعلومات بالفعل عن وفاة البغدادي فبوسعنا بشكل عام التحدث عن مساهمة جادة مع الرئيس الامريكي في المعركة مع الارهاب الدولي".

ومن جانبه، أعلن ترامب يوم الأحد أن البغدادي توفي "كالكلب" في غارة ليلية شنتها القوات الخاصة الأمريكية.

وقال إن العديد من الجهاديين من داعش قتلوا في الغارة وفجر البغدادي سترة ناسفة عندما حُصر في نفق.

وعلي صعيدا آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها "ليس لديها معلومات موثوق بها" بشأن العملية.

وكان قد قيل في عام 2017 إن البغدادي ربما قُتل في غارة جوية. البغدادي - العراقي الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 48 عامًا - نادرًا ما كان يُنظر إليه خلال سنواته كزعيم لداعش.

وقد انتقد الجيش الروسي الولايات المتحدة بسبب تصرفاتها في سوريا، دون أن يتهمها باتخاذ إجراء لصالح جماعة داعش.

وفي الآونة الأخيرة ، ألقت موسكو باللوم على سياسات واشنطن في شمال سوريا في دفع تركيا لشن هجوم حديث ضد الأكراد هناك.

 

 

Advertisements

الكلمات المفتاحية

مقتل ابو بكر البغدادي معلومات عن البغدادي مساعدة قتل البغدادي روسيا تنظيم الدولة الاسلامية تركيا ترامب تأكيد اليوم أبو بكر البغداد

أخبار تهمك

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 10 ساعات

"السكة الحديد" توضح تفاصيل سقوط شخصين من القطار 934 الإسكندرية/الأقصر

منذ حوالي 4 ساعات

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 10 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ حوالي 4 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

منذ ساعتين و 21 دقيقة

الصفقة المستحيلة.. فلورنتينو بيريز يُجهز لإعادة "الأسطورة" إلى ريال مدريد

منذ ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 7 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 6 ساعات

أخبار محمد صلاح اليوم الإثنين 28 أكتوبر: أخر تفاصيل إصابة صلاح والكشف عن مدة غيابه والبشري السارة

منذ أقل من ساعتين

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

عاجل.. تعرف على قرار النيابة بخصوص "كمسري قطار طنطا"

منذ ربع ساعة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ حوالي 3 ساعات

الزمالك يحسم مصير ميتشو

منذ ساعة و 26 دقيقة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ حوالي 4 ساعات

موضوعات متعلقة

روسيا تعلن مكان "البغدادي" بعد شائعات مقتله

مقتل أصغر أبناء البغدادي في سوريا

قائد قوات سوريا عن مقتل بغدادي: عملية تاريخية ناجحة

عاجل.. ترامب: قضينا على خلافة داعش 100%

ماذا ستفعل أمريكا بـ"جثة البغدادى المشوهة"؟

مستشار أمريكي يوضح كيف ستتعامل واشنطن مع جثة البغدادي؟

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
05:06 م

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

04:55 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

06:12 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status