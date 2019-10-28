روسيا.. إذا تأكَد مقتل البغدادي فمن الممكن التحدث عن مساهمة جادة لترامب في محاربة الإرهاب

قالت روسيا يوم الاثنين إن مقتل زعيم تنظيم الدولة الإسلامية على أيدي القوات الأمريكية، إذا تم تأكيده، سيمثل "مساهمة جدية" للرئيس الأمريكي دونالد ترامب في مكافحة الإرهاب.

وكان الجيش الروسي قد أثار في وقت سابق شكوك حول إعلان ترامب مقتل أبو بكر البغدادي في شمال غرب سوريا.

لكن المتحدث باسم الرئيس فلاديمير بوتين، ديمتري بيسكوف قال يوم الاثنين: "لقد رأى ضباطنا حقًا طائرات أمريكية في المنطقة، ورأوا طائرات بدون طيار في المنطقة كان من الممكن أن تعمل هناك" كما ادعى ترامب.

وقال بيسكوف للصحفيين "اذا تأكدت هذه المعلومات بالفعل عن وفاة البغدادي فبوسعنا بشكل عام التحدث عن مساهمة جادة مع الرئيس الامريكي في المعركة مع الارهاب الدولي".

ومن جانبه، أعلن ترامب يوم الأحد أن البغدادي توفي "كالكلب" في غارة ليلية شنتها القوات الخاصة الأمريكية.

وقال إن العديد من الجهاديين من داعش قتلوا في الغارة وفجر البغدادي سترة ناسفة عندما حُصر في نفق.

وعلي صعيدا آخر، أعلنت وزارة الدفاع الروسية إنها "ليس لديها معلومات موثوق بها" بشأن العملية.

وكان قد قيل في عام 2017 إن البغدادي ربما قُتل في غارة جوية. البغدادي - العراقي الذي يُعتقد أنه يبلغ من العمر 48 عامًا - نادرًا ما كان يُنظر إليه خلال سنواته كزعيم لداعش.

وقد انتقد الجيش الروسي الولايات المتحدة بسبب تصرفاتها في سوريا، دون أن يتهمها باتخاذ إجراء لصالح جماعة داعش.

وفي الآونة الأخيرة ، ألقت موسكو باللوم على سياسات واشنطن في شمال سوريا في دفع تركيا لشن هجوم حديث ضد الأكراد هناك.