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شاهد.. كيف تعاملت الجهات الرسمية مع أزمة تراكم مياه الأمطار بمدخل الإدارة الصحية بدير نجم

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 07:50 م
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الإدارة الصحية بديرب نجم
الإدارة الصحية بديرب نجم
إسلام علي
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دفعت رئاسة مركز ديرب نجم، بمحافظة الشرقية، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، اليوم الاثنين، بسيارة لشفط المياه المتراكمة بمدخل الإدارة الصحية بديرب نجم، والتي تراكمت نتيجة موجة سقوط مياه الأمطار التي شهدتها المدينة على مدار الأيام الماضية.

كانت مياه الأمطار تراكمت بمدخل الإدارة الصحية بديرب نجم، وحولت المدخل إلى ما يُشبه "بالوعة" صرف صحي مسدودة، أعاقت حركة الدخول والخروج من وإلى الإدارة، فيما وضع العاملين بالإدارة أحجار وصناديق بلاستيكية بالمياه تمكنهم من عبورها في طريقهم إلى عملهم.

وبعد أيام من تراكم المياه، دفعت رئاسة مركز ومدينة ديرب نجم، بالتنسيق مع شركة مياه الشرب والصرف الصحي، بسيارة لشفط المياه المتراكمة.

في سياق مختلف، فاز فريق نادي الشرقية بأربعة أهداف مقابل هدف على فريق النوبة، وذلك في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب ستاد جامعة الزقازيق، بمحافظة الشرقية، وصعد الشرقية بفوزه لمواجهة الألومنيوم في الدور الـ 64 لبطولة كأس مصر.

أحرز الهدف الأول للشرقية اللاعب كريم سمير في الدقيقة 25، وأضاف محمود علوي مدافع النوبة الهدف الثاني بالخطأ في مرماه بعدها في الدقيقة 40، وفي الدقيقة 81 سجل اللاعب علي الجنايني الهدف الثالث، قبل أن يختتم أهداف الشرقية اللاعب محمد صالح في الدقيقة 88، فيما جاء الهدف الوحيد لفريق النوبة في الوقت بدل الضائع.
شاهد.. كيف تعاملت الجهات الرسمية مع أزمة تراكم مياه الأمطار بمدخل الإدارة الصحية بدير نجم
شاهد.. كيف تعاملت الجهات الرسمية مع أزمة تراكم مياه الأمطار بمدخل الإدارة الصحية بدير نجم
شاهد.. كيف تعاملت الجهات الرسمية مع أزمة تراكم مياه الأمطار بمدخل الإدارة الصحية بدير نجم
شاهد.. كيف تعاملت الجهات الرسمية مع أزمة تراكم مياه الأمطار بمدخل الإدارة الصحية بدير نجم
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مصر دير نجم الشرقية اخبار

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