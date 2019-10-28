أحمد حلمي يرد على تراجع إيرادات "خيال مآتة"

كشف الفنان أحمد حلمي، من خلال برنامج ArabWood المُذاع عبر فضائية روتانا سينما، عن رأيه في تراجع إيرادات فيلمه الأخير "خيال مآتة" والذي عُرض ضمن سباق أفلام عيد الأضحى.



وقال حلمي: "كل ما يهمني في هذا الأمر أن الفيلم مختلف عن أعمالي السابقة، فأنا أبحث دائمًا عن الاختلاف، أما عن أمر الإيرادات فالفيلم قد حقق 40 مليون جنيه، وأعتقد أن هذا الرقم مناسب للغاية، بالإضافة إلى أن الفيلم قد نجح سواء قمنا بالاتفاق أو الاختلاف عليه".



كما أضاف أن سبب عدم الإقبال على الفيلم كان يكمن في أن الجمهور كان يتوقع منه أن الفيلم سيكون من أوله إلى آخره كوميدي فقط، مؤكدًا أنه يعتز للغاية بهذا الفيلم لأنه بذل فيه وقتًا وجهدًا بشكل كبير.



أحمد حلمي وممشى دبي للمشاهير



نشر الفنان أحمد حلمي، عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، صورة جديدة له من أمام ممشى دبي للمشاهير، الذي قام المؤتمر الصحفي الخاص به أمس 20 أكتوبر.



وقال أحمد: "أي تكريم أو جايزة كنت بستلمها وأروح بيها بيتنا عادي، دي أول مرة أخد جايزة ماروحش بيها، متزعلوش بقى لو صحيتوا الصبح مالقتوش الرصيف".



يشار إلى أن ممر المشاهير "دبي ستارز" هو أحدث إضافة إلى وسط ‏مدينة دبي، لتكريم مشاهير العالم، على ‏غرار ممر مشاهير هوليوود، وذلك باختيار ‏أفضل الشخصيات العالمية لمساهمتهم الإيجابية في ‏مجالات ‏الموسيقى، السينما، الفن، العمارة، الرياضة، ‏الأدب، الخدمة المجتمعية، الابتكار، وسائل التواصل ‏الإجتماعي، ‏بالحصول على نجمة دبي أو "دبي ستارز".‏



آخر أعماله السينمائية



جدير بالذكر أن آخر أعمال الفنان أحمد حلمي السينمائية، هو فيلم "خيال مآتة" الذي عُرض ضمن سباق أفلام عيد الأضحى، حيث وصلت إيراداته إلى ما يقرب 29 مليون جنيه، وكانت أحداثه تدور حول جد قام بسرقة البروش الخاص بالراحلة "أم كلثوم" في شبابه، ولكن بعد مرور السنوات يجد الجد نفسه مطارد من قبل الطامعين في الحصول على هذه القطعة، ولذلك يلجأ لمساعدة حفيده الوحيد.



يُذكر أن فيلم "خيال مآتة" من بطولة: أحمد حلمي، منة شلبي، بيومي فؤاد، خالد الصاوي، حسن حسني، حمدي الميرغني، ياسر الطوبجي، إنعام سالوسة، عبد الرحمن أبو زهرة، من تأليف عبد الرحيم كمال، وإخراج خالد مرعي.



وفي سياق آخر، قد كشف الفنان أحمد حلمي من خلال برنامج the insider بالعربي، عن أصعب المشاهد التي واجهته أثناء تجسيده لشخصية "يكن" ضمن أحداث فيلم "خيال مآتة"، مؤكدًا أن الصعوبات كانت تكمن في الإرهاق الكبير الذي تعرضله في تجسيد شخصية الرجل العجوز، مُضيفًا أنها تطلبت وقتًا وجهدًا كبيرًا في الماكياج.



آخر أعماله التليفزيونية



بينما كانت آخر أعماله التليفزيونية هو مسلسل "العملية مسي"، الذي قام فيه بأداء صوتي فقط من خلال شخصية القرد، حيث عُرض ضمن السباق الرمضاني لعام 2014، وكانت أحداثه تدور في في إطار كوميدي حول قرد يُدعى "ميسي"، الذي تربى في إحدى المناطق الشعبية، وتقوم السلطات المصرية بتجنيده لكي يقوم بالعمل معهم من أجل متابعة الأنشطة التي تقوم بها العميلة الأمريكية، ومن هنا تتصاعد الأحداث.



مسلسل "العملية مسي" من بطولة: أحمد حلمي، بشرى، صلاح عبد الله، إيمان السيد، مريم سعيد صالح، سليمان عيد، من تأليف إيهاب إمام وتامر نادي، وإخراج أحمد مناويشي.