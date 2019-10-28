قبل إلقاء شخصين.. كيف تعاملت السكك الحديدية مع الممتنعين عن دفع الأجرة؟

أثارت حادثة مقتل شخصين تحت عجلات قطار الإسكندرية – الأقصر، غضب متابعي مواقع التواصل الاجتماعي، الذي تفاعلوا مع الحادث بنفور محتدم، الأمر الذي دفع هيئة السكك الحديدية في إصدار بيانًا رسميًا توضح فيه ملابسات الحادث.





قال البيان، إنه خلال قيام رئيس القطار بمطالبة اثنين من الركاب بدفع قيمة الأجرة امتنعا عن دفع الأجرة، وأثناء تخفيض القطار سرعته بمحطة دفرة بالغربية لوجود عطل بنظام الإشارات بالمحطة قاما بالنزول من القطار أثناء مسيره مما أدى إلى سقوط أحدهم أسفل عجلاته وتوفى فى الحال وأصيب الراكب الآخر وتم نقلهما بالإسعاف لمستشفى طنطا العام.





وأضافت هيئة السكة الحديد أنه تم التحفظ على رئيس القطار بمعرفة شرطة السكة الحديد وجار عرضه على النيابة العام بمدينة طنطا واتخذت الهيئة قرارًا بوقف رئيس القطار وسفر القطار لحين انتهاء التحقيق معهما فى النيابة العامة، وتبين أن الراكبين من الباعة الجائلين، فيما أكدت وزارة النقل أنه لن يسمح بأى تهاون فى حق أى مواطن مصرى وأنه يحرص دائما على حياة كافة المواطنين وأن التحقيقات ستظهر الحقيقة وانه سيتم اتخاذ كافة الإجراءات تجاه المذكور فى حالة ثبوت الواقع.





الامتناع عن دفع أجرة القطار، كان من بين المشاكل التي عملت هية السكة الحديد على حلها منذ مجئ كامل الوزير، حيث بدأت في تنفيذ تعليمات وزير النقل، بتغليظ غرامة الهاربين من دفع قيمة التذكرة، بحيث تكون 30 جنيهًا للدرجة الأولى، و20 جنيهًا للدرجة الثانية، و10 جنيهات للدرجة الثالثة، و5 جنيهات لقطارات الضواحي، و5 جنيهات لخط أبي قير الداخلي.





وتلك الآلية تأتي مع الانتشار الكبير للعديد من "المفتشين" داخل محطة قطار محطة مصر بالإسكندرية، على مداخل رصيف أبي قير والدرجة الأولى والثانية والثالثة والضواحي، وذلك للاطلاع على تذاكر الركاب قبل السماح لهم باستقلال القطارات، ويقوم "الكمسارية" بمراجعة التذاكر داخل القطارات وفي حال تهرب أحد الركاب من سداد تذكرة الركوب يتم تحصيل ثمن التذكرة ودفع غرامة فورية.





وبحسب مسؤولي هيئة السكة الحديد، فإنه من المقرر دفع غرامات فورية للركاب داخل عربات القطارات الداخلية "خط أبي قير"، بالإضافة إلى قطارات السفر "المطورة والمميزة مثل الدرجة الثالثة والثانية والأولى وقطارات الضواحي، غير الحاصلين على التذكرة من الشبابيك المخصصة بمحطات الانتظار.





وتبلغ تكلفة تذكرة خط قطار أبي قير من شباك التذاكر بجنيه ومن داخل عربة القطار يدفع تكلفة التذكرة + رسوم الغرامة الفورية لتكون قيمة التذكرة 6 جنيهات، كما أن تذكرة القطارات المطورة والمميزة "الدرجة الثالثة"، برسوم غرامة تكلفتها 10 جنيهات، وقطارات الضواحي 5 جنيهات، أما أسعار التذاكر من الشباك تختلف حسب محطات الوصول.





الغرمات مقرره أيضًا على الركاب داخل قطارات الدرجة الثانية المكيفة "العادية"، حيث يصل فيها سعر التذكرة من الشباك بـ70 جنيها ومن داخل القطار 90 جنيها بعد فرض 20 جنيها غرامة فورية على قيمة التذكرة، وتكلفة تذكرة قطارات المميز من الشباك بـ100 جنيهًا، ومن داخل عربة القطار تضاف 30 جنيها غرامة ليكون إجمالي التذكرة 130 جنيها، وفقًا لتعليمات وزير النقل الفريق كامل الوزير، وذلك لمنع هروب أي راكب من دفع التذكرة ومنع التسطيح أعلى القطارات أو على العفريتة، وذلك للحفاظ على أرواح المواطنين من المخاطر.



