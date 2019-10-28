أقيم اليوم الإثنين 28 أكتوبر المران الأول لمنتخب مصر الذى يستعد لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر يومي 14 و18 نوفمبر المقبل ضمن تصفيات كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون، تحت قيادة حسام البدري وبعدد قليل من اللاعبين.





كواليس المران الأول للمنتخب استعدادا لمباراتي كينيا وجزر القمر





وخضع ثلاثي نادي الزمالك عبد الله جمعة وأحمد سيد زيزو لتدريبات بدنية في مران المنتخب الوطنى الذي أقيم اليوم بملعب حرس الحدود بواسطة أنيس الشعلالى المعد البدنى للمنتخب وبحضور الجهاز الفنى بقيادة حسام البدرى المدير الفني ومحمد بركات مدير الفريق، وطارق مصطفى وأحمد أيوب وسيد معوض وأيمن طاهر، وتدرب اليوم أيضاً مع لاعبي الزمالك حسام حسن مهاجم سموحة.





ومن المقرر أن ينضم غدا الثلاثاء للتدريبات ثنائي نادي الزمالك طارق حامد ومحمود علاء ، بينما يعود حسام حسن للمشاركة في تدريبات فريقه نادي سموحة حيث يستأنف الفريق السكندرى تدريباته غدا بعدما فضل حسام البدرى انتظام اللاعب في صفوف فريقه علي أن ينضم لمعسكر الفراعنة 5 نوفمبر المقبل ببرج العرب.





ويبدأ المنتخب الوطني تحت قيادة حسام البدري تجمعاً مفتوحا اليوم الاثنين ويستمر لمده 3 أيام فقط لتدريب بعض اللاعبين دون لاعبي الأهلي لإرتباطهم بمعسكر خارجي ولاعبي بيراميدز والمصري لإرتباطهم بمباراة بالكونفدرالية.





وقرر حسام البدري أن تضم قائمة المنتخب ٣٢ لاعبا خاصة أن المعسكر ستكون فترته طويلة ويريد الجهاز الفني للمنتخب الوطني بقيادة حسام البدري رؤية جميع اللاعبين.





وشملت القائمة ٣٢ لاعبا هم : محمد الشناوي (الاهلي ) محمد عوّاد (الزمالك ) محمد بسام (صلائع الجيش) أحمد فتحي (الاهلي ) رجب بكار (بيراميدز) محمد هاني (الاهلي ) عبدالله جمعه( الزمالك ) محمود وحيد (الاهلي ) محمد حمدي (بيراميدز ) محمود علاء (الزمالك ) رامي ربيعه (الاهلي ) باهر المحمدي (الاسماعيلي ) ايمن اشرف (الاهلي ) طارق حامد (الزمالك ) عمرو السولية (الاهلي ) حمدي فتحي ( الاهلي ) عمر جابر( بيراميدز ) عبدالله السعيد (بيراميدز ) محمد مجد افشه (الاهلي ) حسين الشحات (الاهلي ) احمد السيد زيزو (الزمالك ) محمد فاروق (بيراميدز ) اسلام عيسي (بيراميدز ) حسام حسن (سموحة ) مروان حمدي (وادي دجله) احمد جمعه (المصري ) أحمد حجازي (وست بروميتش ألبيون الإنجليزي)

محمد صلاح (ليفربول الإنجليزي ) محمد النني (بشكتاش التركي) أحمد حسن كوكا (براجا البرتغالي) محمود حسن تريزيجيه (أستون فيلا الإنجليزي ) محمود عبدالمنعم كهربا (ديسبورتيفو أفيس البرتغالي ).



