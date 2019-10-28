مي سليم تغازل جمهورها على "إنستجرام"

نشرت الفنانة مي سليم، صورة جديدة علي حسابها الشخصي عبر موقع تبادل الصور والفيديوهات العالمي "إنستجرام".





وظهرت "سليم" في الصورة وهي ترتدي تي شيرت أسود، وحلي على الرقبة، وتسريحة شعر تتناسب مع إطلالتها، وميك أب هادئ يزيد من جمالها.





وعلق أحد المتابعين قائلاً: "سكر"، وعلق آخر "عسولة"، وآخر"ايه الحلاوة دي كلها"، وآخر "جميلة ماشاء الله عليك عزيزتي مي".





جدير بالذكر أن، "سليم" ولدت في أبو ظب بالإمارات العربية المتحدة، من أب فلسطيني وأم لبنانية، وهي شقيقة الفنانة ميس حمدان والإعلامية دانا حمدان، قامت بدراسة إدارة الأعمال بالأكاديمية البحرية، وتزوجت من رجل الأعمال المصري "علي الرفاعي"، وانجبت عام 2011 منه طفلتها الأولى "لي لي"، وانفصلت عن زوجهاعام 2012 .





ويذكر أن "سليم "شاركت مؤخرا في "حواديت الشانزلزيه"، وتجسد شخصية فتاة من عائلة بسيطة وفقيرة تعمل خادمة فى بنسيون وتتعرض للعديد من الضغوطات وتحاول أن تغير مجرى حياتها، بطولة اياد نصار، مى سليم، داليا مصطفى، انجى المقدم، ادوارد، عايدة رياض، فريدة سيف النصر، أمانى كمال، سارة عادل، هاجر الشرنوبى، منة جلال، جينا سليم ورباب ممتاز، وسمر محمد متولى، ومن تأليف أيمن سليم ونهى سعيد، وإنتاج شركة سينرجى ومقرر عرضه فى الموسم الشتوى.





يذكر أن " آخر أعمال مي في السنما فيلم "محمد حسين" مع الفنان محمد سعد وكانت البطولة النسائية لمي سليم ، ويناول الفيلم قصة رسام عالمي اسمة شريف كمال إلى وطنه مصر بعد 37 عامًا ليُقرر أن يرسم رسمته الأخيرة تكريمًا للوطن، ولكن تأبى لوجين ابنة زوجته فريال يوسف أن يحدث ذلك فتدبر خطة للانتقام منه، ويجن جنون لوجين بعدما تعلم أن أخر لوحة رسمها شريف قبل مقتله كانت على ظهر محمد حسين السائق، فتساومه لكي تحصل على الرسمة بأي طريقة كانت، ولكن محمد حسين له رأي أخر، الفيلم من تأليف شريف عادل، إخراج محمد علي، انتاج احمد السبكي.





وجدير بالذكر أن " سليم" شاركت في العديد من الأعمال الفنية ومنها، "قرمط بيتمرمط"، "خير وبركة"، "مش رايحين في داهية"، "شكة دبوس"، "زنقة ستات"، "المعدية"، "عش البلبل"، "الديلر"، "واكلينها والعة"، "الرحلة"، "عوالم خفية"، "الاب الروحي"، "ولي العهد"، "جبل الحلال"، "فرق توقيت"، "كيد الحموات" ، "خلف الله"، "فيرتيجو" ،"حارة خمس نجوم"، "عروسة يا هوووو"، "مزاج الخير"، وفي المسرح شاركت في مسرحية "حبيبي المضروب".