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اختبارات لشباب السويس لتعيين في شركة بالعين السخنة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:45 م
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حاتم جاد الرب
حاتم جاد الرب
أبوبكر عبد المعز
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أجريت مديرية القوى العاملة في السويس اختبار لمئات الشباب من ابناء المحافظة لتعيين فى أحد التوكيلات المعروفة بمنطقة العين السخنة اليوم الاثنين بمبنى المحافظة القديم تحت رعاية محمد سعفان وزير القوى العاملة واللواء عبد المجيد صقر محافظ السويس.

ومن جانبه صرح حاتم جاد رب، وكيل وزارة القوى العاملة في السويس، ان المديرية بالتعاون مع جهاز تشغيل الشباب اختبرت المئات من ابناء المحافظة لتوظيف في احد التوكيلات الكبرى فى العين السخنة.

وأضاف حاتم جاد رب فى تصريحات صحفية له اليوم، ان التوكيل سيوفر اكثر من ١٠٠ فرصة عمل فى مختلف التخصصات، لافتا ان تم الاعلان على تلك الوظائف من خلال الصفحة الرسمية للمديرية على مواقع التواصل الاجتماعي والمحافظة.

وأكد مديرية القوى العاملة، ان هناك تنسيق كامل مع بين الشركات الموجودة بمنطقة شمال غرب خليج السويس والمديرية لتوفير المئات من فرص عمل لابناء المدينة الباسلة

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