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تفاصيل الجلسة 129 بجامعة دمياط اليوم (صور)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:44 م
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بوابة الفجر
هند الشيال
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عقد الدكتور السيد محمد دعدور، رئيس جامعة دمياط، اليوم الإثنين، مجلس الجامعة بجلسته رقم 129، حيث استهل الجلسة بالترحيب بالسادة الحضور وتمني الشفاء العاجل لكل من الدكتور حسين حجاج والدكتور رزق نسيم والدكتورة أماني عوض.

واتخذ المجلس عدة قرارات أهمها توجيه الدكتورة عميد كلية التمريض بأن تكون امتحانات بالكلية مميكنة بالكامل، واعادة تفعيل زيارات المشروعات القومية الكبرى للطلاب الجدد بالجامعة وتوجيه إدارة رعاية الطلاب بتنظيم زيارات الطلاب الأسبوعية للحرم الجامعي الجديد للتعرف علي احد اهم المشروعات القومية بالمحافظة.

كما كلف "دعدور" شؤن الدراسات العليا والبحوث بإعداد أجندة البحث العلمى للجامعة فى ضوء إحتياجات المجتمع وبما يتسق مع استراتيجية الدولة 2020ـ2030، واختيار مجالات مثل حماية الشواطئ والركود الاقتصادي بمحافظة دمياط.

وتخصيص مقر لمركز أبحاث الفضاء وتعيين الدكتور صلاح اللبنى مديرًا للمركز واعتماد لائحة المركز.

تهنئة البوابة الإلكترونية للجامعة لحصولها علي المركز الأول بنسبه مئوية 102 % وصرف مكافأة للعاملين بالبوابة،و الموافقة علي عقد بروتوكول تعاون مع جامعة البيضاء بجمهورية اليمن وجامعة دمياط، والموافقة علي عقد بروتوكول تعاون مع وزارة الري ومشروع التكيف مع تغير المناخ لحماية الشواطئ بمحافظة دمياط.

كما أكد على توجيه الشكر لكليات الجامعة علي الاحتفالات المميزة بانتصارات اكتوبر وتقديم شكر خاص لطلاب كلية التربية الرياضية وكلية التربية النوعية.

كما وافق "دعدور" علي تعين 27 مدرس بالجامعة، وعلي الطلب المقدم من الدكتور اشرف طلعت، المشرف علي انشاء كلية الطب بعمل حملة للكشف المبكر عن مرض السكري بالجامعة تحت رعاية الدكتور السيد دعدور، رئيس الجامعة.


كما منح عدد لقبين علمي لدرجة أستاذ، ومنح لقبين علمي لدرجة أستاذ مساعد،ومنح عدد (12) درجة دكتوراه، ومنح عدد (26) درجة ماجستير.
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