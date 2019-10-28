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فالفيردي يحذر برشلونة ويعلن أول الغائبين عن مواجهة بلد الوليد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:32 م
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فالفيردي
فالفيردي
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تحدث إرنستو فالفيردي المدير الفني لفريق برشلونة عن مواجهة بلد الوليد يوم غد الثلاثاء في الجولة الحادية عشر من بطولة الدوربي.


وقال فالفيردي في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي: نعود مرة أخرى للدوري بعد نهاية اسبوع غير عادية لقد كانت عطلة نهاية أسبوع غريبة، يجب علينا ان نكون نتبهين من فريق بلد الوليد فهو فريق يقدم في اداء جيد وحصل على 14 نقطة وكانت ثمانية منها خارج ارضه يجب ان نكون حذرين من امام بلد الوليد


وعن فرصة مشاركة أومتيتي قال: اومتيتي لم يتدرب مع الفريق يوم الامس ولكن سوف ننتظر لا يوجد شك حول عدم لحاق اومتيتي لمباراة الغد من الصعب ان يلعب اومتيتي أمام بلد الوليد.


وعن تأجيل الكلاسيكو قال: تأجيل الكلاسيكو لا يضرنا أكثر من مدريد سنلعب الكلاسيكو عندما يأتي الوقت للمباراة

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مباراة برشلونة وبلد الوليد فالفيردي بلد الوليد برشلونة

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