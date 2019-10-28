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« كورة اون لاين» مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر KOOORA GOAL كورة لايف I7SRY يلا شوت رابط ماتش ليفربول NOW
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:34 م
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يلا شوت رابط مباشر مشاهدة مباراة ليفربول وارسنال ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS مشاهدة مباراة ليفربول ضد ارسنال بث مباشر MOHAMED SALAH .
كورة اون لاين يستقبل ليفربول ضيفه ارسنال ضمن ثمن نهائي كأس الرابطة الإنكليزية لكرة القدم يوم الأربعاء في تمام الساعة 22:30 بتوقيت مكة المكرمة.
موعد مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة
ومن المقرر أن يتواجه ليفربول وآرسنال، في المباراة المقرر لها 30 أكتوبر الجاري، على ملعب أنفيلد، في إطار دور الـ16 من عمر بطولة كأس رابطة الأندية الإنجليزية، في التاسعة والنصف مساءًا بتوقيت القاهرة، والعاشرة والنصف مساءًا بتوقيت السعودية، والثانية عشر والنصف صباحًا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة .
القنوات الناقلة لمباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة
ومن المقرر أن تنقل مباراة ليفربول وآرسنال المقرر لها 30 أكتوبر الجاري ، على ملعب أنفيلد، عبر قناة بي إن سبورتس 2 ، التابعة لمجموعة قنوات بي إن سبورتس المالكة لحقوق بث مباريات كأس رابطة الأندية الإنجليزية المحترفة .
مباراة ليفربول القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.
وسيتم نقل مباراة ليفربول وارسنال من "أنفيلد" عبر قناة HD2، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.
ويدخل ليفربول اللقاء وهو متصدر الدوري الإنكليزي بالعلامة الكاملة حيث حقق في آخر لقاء فوزا غاليا على توتنهام 2-1، في حين يحتل ارسنال المركز الخامس في الدوري وهو تعادل في اخر ظهور له مع كريستال بالاس 2-2.
والتقى الفريقان في الدوري هذا الموسم حيث فاز ليفربول على ضيفه ارسنال 3-1.
سٍيتم وضع بث مباراة ليفربول وآرسنال في كأس الرابطة قبل المباراة بدقائق
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