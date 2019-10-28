منسق أممي: لا يمكننا حتى هذه اللحظة التأكيد على مقتل "البغدادي"





صرح أدموند فيتون، منسق الفريق الأممي لتنظيمات "داعش" و"القاعدة" و"طالبان"، مساء اليوم الاثنين، "حتى هذه اللحظة لم يتمكن الفريق من التأكيد على مقتل زعيم تنظيم داعش الإرهابي، أبو بكر البغدادي، الذي أعلنت أمريكا مقتله يوم أمس".





كما أفاد فيتون، بأنه في حال تأكد مقتل البغدادي سيكون ضربة للتنظيم، ولكنها ضربة غير كافية للقضاء عليه.





وقال منسق الفريق الأممي : "إني لا أملك تأكيدا حول مقتل البغدادي، ومنهجيتنا هي التعامل مع الأخبار بحذر حتى نسمعها مباشرة وبثقة من أحد الدول الأعضاء".





كما أضاف فيتون : "ما نملكه حتى هذه اللحظة هو الإعلان الذي قامت به الولايات المتحدة الأمريكية، ومن الممكن أن يكون إعلانا واثقا للغاية، ويبد أنهم واثقين من أنفسهم، ويدعوا أنهم تحققوا من ذلك، وبالطبع سيضعون أنفسهم في إحراج بالغ إذا لم يتأكدوا".





وتابع: "لذا أعتقد أن علينا أن نتعامل مع هذا الإعلان بجدية بالغة، وسأوجه أسئلة إلى الأميركيين لمحاولة تأكيد هذه الأخبار في أقرب وقت ممكن".





وأختتم قوله: "هذا الإعلان عن مقتل الزعيم الداعشي يعني الكثير بالطبع، ما نسمعه من دعاية داعش أنهم دائما يستشهدون، وأن كل إنسان له بديل، إذن فالطبع هم يستعدون لوضع شخص شجاع على الأرض، وهم في وضع سيكون فيه تجديد القيادة أمرا أكثر صعوبة، ومحفوف بالكثير من المخاطر، أعتقد أنه بالنسبة لداعش هذه الضربة خطيرة للغاية، لكنها غير كافية للقول أنها نهاية التنظيم، فهم يتمتعون بدعم كبير".





وكان قد أكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، صباح يوم الأحد، على مقتل زعيم تنظيم "داعش" الإرهابي البغدادي، إثر عملية للقوات الخاصة الأمريكية في ريف إدلب السورية، كما أعلن وزير الدفاع الأمريكي، أن القوة الأمريكية الخاصة طلبت من البغدادي تسليم نفسه لكنه رفض وفجر سترته المفخخة.

وصرّح وزير الدفاع الأمريكي، مارك إسبر، أن مقتل البغدادي ضربة قاضية لتنظيم داعش الإرهابي ، وأعلن عن إصابة اثنين من القوات الأمريكية "بجروح طفيفة" خلال العملية التي استهدفت البغدادي، لكنهما عادا للعمل.



