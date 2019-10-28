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عمرو طلعت: عقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في مصر تأكيدا على دورنا الريادي
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:36 م
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هدى عبدالرازق
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قال المهندس عمرو طلعت، وزير الاتصالات، إن عقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في شرم الشيخ بناءا على دعوة تقدم بها الرئيس عبد الفتاح السيسي للاتحاد الدولي للاتصالات في عام 2016.
وأشار "طلعت"، خلال لقاء خاص عبر فضائية "ten"، مساء الإثنين، إلى أن الاتحاد تلقى دعوات مماثلة من دول أخرى، ولكن لم يلبيها، وحرص على تلبية دعوة الرئيس عبدالفتاح السيسي، وعقدت بالفعل الدورة الـ 38 بشرم الشيخ، منوها بأن عقد تلك الدورة بشرم الشيخ تعد تأكيدا على دور مصر الريادي، ومكانتها الدولية.
وينعقد المؤتمر العالمي للاتصالات الراديوية في مصر لأول مرة برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسي، وفي مدينة شرم الشيخ، وبمشاركة 3500 مشارك من 140 دولة، وأكثر من 50 وزير اتصالات من مختلف دول العالم، و50 شركة ومنظمة دولية تعمل في مجال الاتصالات، وسيتم مناقشة ما لا يقل عن 1000 ورقة عمل خلال جلسات المؤتمر.
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