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خالد الجندي مشيدًا بهيئة الأرصاد المصرية: "رجالة.. وكلامهم صادق" (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:32 م
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بوابة الفجر
أمنية فوزي
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علق الشيخ خالد الجندى، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، على ما تداول في الصحف الأجنبية بشأن حدوث إعصار في مصر، قائلًت: "بيحاولوا يدخلوا علينا الفزع بأي طريقة، وكالة ناسا وواشنطن بوست كانوا بيحاولوا يخوفونا ويقولوا في إعصار في مصر"، متابعًا: " ولكن بتوع الأرصاد رجالة، وصدقت هيئة الأرصاد المصرية وكذب الباقي".

وأشاد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، بعمل هيئة الأرصاد الجوية المصرية، واجتهادها فى إخراج بيانات سليمة عن الطقس ودحضها الأكاذيب عن عواصف تهدد حياة المواطنين.

واستكمل: "كلام وكالة ناسا خوف ورعب الناس على الفاضى، والأرصاد المصرية اتريقت عليهم وسموا الاعصار حمادة، وفى الاخر كلام المصريين طلع صح"، مؤكدًا أن مصر بلد آمنة ومطمئنة بأهلها وناسها، متابعًا: "لدينا نماذج طيبة من المجتهدين، ونحتاج فقط إلى التماسك أكثر".
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