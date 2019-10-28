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مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر beIN SPORTS HD YouTube يلا شوت مجانًا بدون تقطيع

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:28 م
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مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر
مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر
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رابط مباشر يلا شوت مشاهدة مباراة برشلونة وبلد الوليد ستكون منقولة في بث مباشر حصري عبر beIN SPORTS رابط مشاهدة مباراة برشلونة ضد بلد الوليد بث مباشر بدون تقطيع .

يدرك برشلونة أهمية الفوز بالمباريات التي تسبق مواجهة الـ"كلاسيكو" التي كانت مقررة نهاية الأسبوع على أرضه قبل أن يتم تأجيلها الى 18 كانون الأول/ديسمبر بسبب أعمال العنف في كاتالونيا احتجاجا على سجن تسعة قياديين انفصاليين ما بين تسعة و13 عاماً بسبب دورهم في محاولة الإقليم الانفصال عن إسبانيا عام 2017.

يستقبل برشلونة ضيفه بلد الوليد ضمن الجولة الحادية عشرة من الدوري الإسباني لكرة القدم يوم الثلاثاء في تمام الساعة 23:15 بتوقيت مكة المكرمة.

مباراة برشلونة القادمة ستكون كالمعتاد منقولة عبر قنوات beIN SPORTS في بث مباشر وحصري وعبر خدمة CONNECT عبر الانترنت.


وسيتم نقل مباراة برشلونة وبلد الوليد من كامب نو عبر قناة HD3، مع استوديو تحليلي مرافق قبل وأثناء وبعد اللقاء ورسائل ميدانية.

غاب برشلونة الوصيف حاليا عن الجولة الماضية بسبب تأجيل الكلاسيكو وهو سيعود للمنافسة آملا برفع رصيده إلى 22 نقطة على أمل تعثر غرناطة المتصدر لاستعادة المركز الأول منه.


سيتم ضع البث قبل بداية المباراة
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