فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق

رفض السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول بالنادي الأهلي فكرة رحيل جونيور أجايي مهاجم الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة.









وقطع فايلر الطريق على جونيور أجايي للرحيل عن الأهلي بعد تلقيه العديد من العروض المغرية مبدياً تمسكه الشديد باللاعب بعد ظهوره بشكل مميز مع الأهلي في المباريات الماضية.









ورحب فايلر باستمرار أجايي مع الأهلي في الفترة القادمة لحاجة الفريق لجهوده فى بطولة دورى أبطال إفريقيا، بعد أنباء وصول عروض خليجية للحصول على خدماته









وأبلغ الأهلي نجمه النيجيري أجايى برفض فكرة الرحيل عن القلعة الحمراء، والتمسك بخدماته بالمرحلة المقبلة، خصوصًا بعد استعادته جزءًا كبيرًا من مستواه الفنى.













واعتمد فايلر على النيجيري أجايي في مركز المهاجم الصريح حيث تمكن اللاعب بتسجيل 5 أهداف مع الفريق في الدوري وبطولة إفريقيا.



