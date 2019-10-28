حبس صاحب محل أجهزة إليكترونية لإتجاره في العملات الأجنبية بالموسكي

قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس صاحب محل أجهزة إلكترونية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.









أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام (صاحب محل أجهزة إلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ومقيم بذات الدائرة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من عملات بعض الدول العربية.



