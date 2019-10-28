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حبس صاحب محل أجهزة إليكترونية لإتجاره في العملات الأجنبية بالموسكي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:28 م
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بوابة الفجر
داليا عادل
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قررت نيابة الموسكي الجزئية، حبس صاحب محل أجهزة إلكترونية لقيامه بالإتجار في النقد الأجنبي، 4 أيام علي ذمة التحقيقات.


أكدت معلومات وتحريات إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة بالقاهرة قيام (صاحب محل أجهزة إلكترونية كائن بدائرة قسم شرطة الموسكى ومقيم بذات الدائرة) بمزاولة نشاطًا غير مشروع فى مجال الإتجار بالنقد الأجنبى بالمخالفة للقانون، عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه، وبحوزته كمية من عملات بعض الدول العربية.

بمواجهته اعترف بحيازته للمبالغ المالية المضبوطة بقصد الإتجار بها خارج السوق المصرفى، وأمر اللواء محمد منصور مدير الأمن، حرر المحضر اللازم بالواقعه واخطرت النيابة التي تولت التحقيقات وطالبت بسرعة تحريات المباحث حول الواقعة.
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