بعد تصدره يوتيوب.. محمد رمضان يحقق 2 مليون مشاهدة بـ"السلطان"

مازال النجم محمد رمضان، يتصدر تريند اليوتيوب بفيديو كليب "السلطان" الذي تم طرحها مساء أمس عبر قناة روتانا، وحقت نجاح كبير وأعلي نسبة مشاهدة.





محمد رمضان يتصدر ترند اليوتيوب ب السلطان





وكانت حصلت أغنية السلطان، إلي نسبة مشاهدة تصل إلى 2 مليون ونصف وذلك بعد طرحها ب 24 ساعه فقط.



وتصدر هاشتاج يحمل اسم الفنان محمد رمضان، تريند موقع التغريدات المصغر "تويتر" حيث تعرض لهجوم من قبل متابعيه بسبب الكليب، واعتبره البعض بأنه مبالغ فيه.



وظهر محمد رمضان في كليبه الجديد السلطان وهو يرقص مع فتيات بأزياء الجواري، مرتديا زي يشبه إلى حد كبير إطلالة السلاطين في العهود القديمة.



الكليب من إنتاج شركة روتانا ومن إخراج رفيق الرحلة مخرج كليب "إنساي" و"الملك" و"نمبر وان" حسام الحسيني.





ومن ناحية أخرى كانت أخر أعمال محمد رمضان، الدارمية مسلسل "زلزال" الذي تم عرضه في دارما رمضان 2019 وشاركت في البطولة الفنانة حلا شيحه، وذلك كان أول أعمالها الفنية بعد عودتها من جديد بعد أعتزالها الذي أستمر لمدة 12عام.