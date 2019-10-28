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تراجع جديد في أسعار الدولار بالبنوك الحكومية اليوم الإثنين 28-10-2019

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:12 م
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أسعار الدولار مقابل الجنيه
أسعار الدولار مقابل الجنيه
الفجر الاقتصادي
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أسعار الدولار في البنوك الحكومية

خفضت البنوك الحكومية خلال التعاملات المسائية اليوم الإثنين، أسعار الدولار بنحو قرش واحد لتلاحق البنوك الخاصة والأجنبية التى خفضت العملة الأمريكية أمس، ليسجل سعر الدولار في البنك الأهلي سعر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع.

 وسجل سعر الدولار فى بنك مصر سعر 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع، وفى بنك القاهرة بلغ سعر الدولار 16.09 جنيهًا للشراء مقابل 16.19 جنيهًا للبيع.

سعر الدولار في البنك المركزي
وتراجعت أسعار الدولار فى البنك المركزي بنحو 4 قروش لتسجل 16.0667 جنيهًا للشراء مقابل 16.1941 جنيهًا للبيع.

أداء أسعار الدولار خلال شهر أكتوبر
مازالت أسعار الدولار في أدني مستوي فى عامين ونصف، حيث سجلت أسعار الدولار مقابل الجنيه المصري تراجع بنسبة 2.4 % خلال شهر أكتوبر الجاري ، وما هو يشير لعودة القوة للعملة المصرية لمستويات مارس 2017، مع وجود توقعات باستمرار صعود الجنيه مقابل الدولار حتى نهاية الربع الأول من 2020.

أسعار الدولار في البنوك الخاصة 
سجل سعر الدولار في البنك العربي الأفريقي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، في البنك التجاري الدولي 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك الإسكندرية سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع، وفي بنك كريدي أجريكول سعر 16.08 جنيهًا للشراء، و16.18 جنيهًا للبيع.

وبلغت أسعار الدولار في مصرف أبوظبي الإسلامي 16.12 جنيهًا للشراء مقابل 16.22 جنيهًا للبيع، وفي بنك قناة السويس سعر 16.09 جنيه للشراء، و16.19 جنيه للبيع، وفي بنك البركة، عند 16.10 جنيه للشراء و16.20 جنيه للبيع.




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