خالد الجندي: الشعب المصري من طراز فريد.. ويُراهن عليه (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن هناك الكثير، يعملون لصالح البلد بجد واجتهاد، وفي كل المجالات، معلقًا: "زي ما في ظواهر سلبية، في ظواهر إيجابية، ومش عارفين نعد الظواهر الإيجابية من كثرتها بفضل الله".





وأكد "الجندي"، خلال تقديم برنامجه "لعلهم يفقهون"، المذاع على فضائية "دي إم سي" مساء اليوم الإثنين، أن الشعب المصري شعب من طراز فريد من نوعه، وشعب يُراهن عليه، ولا يسمع للأكاذيب والخدع، مضيفًا أن الشعب المصري لا ينساق وراء الشائعات.



