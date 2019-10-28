أخبار الرياضة العالمية اليوم الإثنين: عودة صلاح.. والكشف عن الفائز بالكرة الذهبية وتحديد بديل كورتوا

شهدت أخبار الرياضة العالمية اليوم الإثنين 28 أكتوبر حدوث العديد من الأخبار والأحداث الهامة أبرزها عودة محمد صلاح والكشف عن الفائز الأقرب بالكرة الذهبية و تحديد بديل كورتوا في نادي ريال مدريد.

محمد صلاح يشارك في تدريبات ليفربول

شهدت تدريبات نادي ليفربول الإنجليزي اليوم مشاركة المصري محمد صلاح نجم الفريق بالرغم من معاناته من الإصابة التي تعرض لها أمس الأحد في مباراة الفريق ضد نادي توتنهام ضمن منافسات الدوري الإنجليزي ولم يستطع إستكمال المباراة.

وأكدت شبكة سكاي سبورتس أن محمد صلاح شارك في تدريبات نادي ليفربول الجماعية اليوم بشكل طبيعي وأن إصابته ليست خطيرة.

ماني يرد على رغبة ريال مدريد على ضمه

أكد السنغالي ساديو ماني نجم نادي ليفربول الإنجليزي أنه لا يريد الرحيل عن صفوف الفريق والانضمام إلى أي ناد أخر بشكل نهائي.

وقال ماني في تصريحات صحفية اليوم: أنا سعيد جدا أن أكون جزء من هذا النادي الكبير, أنا حقا أستمتع بذلك.

وأضاف: أتمنى أن أبقى هنا في ليفربول للأبد, لقد خضت تجارب عديدة في أوروبا ولكن هنافي ليفربول الأمر يختلف كثيرا تشعر أننا أسرة وحيده.

أخبار الرياضة العالمية اليوم

نيمار يمهد للعودة إلى برشلونة من جديد

أكدت صحيفة سبورت الإسبانية أن البرازيلي نيمار دا سيلفا نجم نادي باريس سان جيرمان الفرنسي لا ينسى أبدا حلم العودة إلى نادي برشلونة الإسباني من جديد.

وأشارت الصحيفة إلى أن نيمار قام بنشر فيديو عبر حسابه الخاص على إنستجرام يظهر فيه صورة له وهو بقميص نادي برشلونة رفقة ابنه.

راموس يختار بديل زيدان

أكدت صحيفة دياريو جول الإسبانية أن سيرجيو راموس مدافع نادي ريال مدريد قام بإختيار بديل الفرنسي زين الدين زيدان مدرب الفري في حالة تم إقالته بسبب سوء الأداء والنتائج في الفترة الأخيرة.

وكشفت الصحيفة أن رمواس أكد على عدم رغبته في عودة البرتغالي جوزيه مورينيو في العودة إلى الفريق من جديد مشيرا إلى رغبته في تعاقد النادي الملكي مع ماسيميليانو أليجري ليتولى مهمة تدريب الفريق خلفا لزيدان في حالة رحيله.

أخر أخبار الرياضة العالمية اليوم

ريال مدريد يحدد بديل كورتوا

كشفت تقارير صحفية إسبانية أن نادي ريال مدريد ينوي التعاقد مع أوناي سيمون حارس مرمى نادي أتليتك بلباو خلال فترة الانتقالات الشتوية القادمة ليكون بديلا للبلجيكي تيبو كورتوا حارس مرمى الفريق بسبب سوء الأداء الذس ظهر به في الفترة الأخيرة.

وأكدت التقارير الصحفية أن ريال مدريد ينوي دفع 50 مليون يورو للتعاقد مع أوناي سيمون وهو قيمة الشرط الجزائي في عقده مع نادي أتليتك بلباو.

تقارير صحفية تكشف الفائز بالكرة الذهبية

كشفت صحيفة توتو سبورت الإ يطالية أن البرتغالي كريستيانو رونالدو نجم نادي يوفنتوس هو الأقرب حتى الآن للفوز بجائزة الكرة الذهبية لعام 2019 والمقدمة من صحيفة فرانس فوتبول حيث انه متفوق حتى الآن على أقرب منافسين له وهم ليونيل ميسي وفيرجيل فان دايك.

وأشارت الصحيفة إلى أن ممثلي صحيفة فرانس فوتبول سافروا اليوم لمقابلة رونالدو وهو الأقرب حتى الآن للفوز بالكرة الذهبية ولكن مازال التصويت مستمر ولم ينته بعد.