Advertisements
Advertisements
Advertisements

دار الإفتاء: ثبوتُ رؤية هلال ربيع الأول.. وغدًا الثلاثاء أول أيام الشهر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:19 م
Advertisements
بوابة الفجر
محمود الجلاد
Advertisements
استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية. 

وقالت في بيان لها: قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.

واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.

وبهذه المناسبةِ الكريمةِ تتقدمت دار الافتاء بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية، كماتقدمُت بخالص التهنئة للشعب المصري الكريم، ولجميع رؤساءِ الدولِ العربيةِ والإسلاميةِ وملوكِها وأمرائِها وللمسلمين كافةً في كُلِّ مكان، داعين اللهَ سبحانه وتعالى أن يُعيدَ على مصرَ وعليهم جميعًا أمثالَ هذه الأيامِ المباركةِ باليُمنِ والخيرِ والبركات والأمنِ والسلام، وهو نعمَ المولى ونعمَ النصير.
Advertisements

أخبار تهمك

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 8 ساعات

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

فرمان ناري من الأهلي بشأن نجم الفريق

منذ 39 دقيقة

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ ساعتين و 40 دقيقة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 6 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

"السكة الحديد" توضح تفاصيل سقوط شخصين من القطار 934 الإسكندرية/الأقصر

منذ ساعتين و 15 دقيقة

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 8 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد

منذ ساعتين و 8 دقيقة

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

منذ ساعة و نصف

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ ساعتين و 6 دقيقة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ يوم

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ حوالي 4 ساعات

زيدان يقهر صلاح.. نجم ليفربول على أعتاب ريال مدريد

منذ ساعتين و 9 دقيقة
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:55 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

الأهلي يفاجئ نجمه بقرار الرحيل.. ويعثر على بديله في بلد الأسود

05:31 م

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

04:21 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status