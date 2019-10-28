دار الإفتاء: ثبوتُ رؤية هلال ربيع الأول.. وغدًا الثلاثاء أول أيام الشهر

استطلعَت دارُ الإفتاءِ المصريةُ هلالَ شهرِ ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بعد غروب شمس يوم الإثنين التاسعِ والعشرين من شهر صَفَرَ لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا، الموافق الثامن والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا بواسطة اللِّجان الشرعيةِ والعلميةِ المنتشرةِ في أنحاء الجمهورية.





وقالت في بيان لها: قد تحقَّقَ لدينا شرعًا من نتائج هذه الرؤية البصرية الشرعية الصحيحة ثبوتُ رؤية هلالِ شهر ربيع الأول لعامِ ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا بالعين المجردة.





واعلنت دارُ الإفتاءِ المصريةُ أن يومَ الثلاثاء الموافق التاسع والعشرين من شهر أكتوبر لعام ألفين وتسعة عشر ميلاديًّا هو أول أيام شهر ربيع الأول لعام ألفٍ وأربعمائةٍ وواحد وأربعين هجريًّا.



