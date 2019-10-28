نيرمين ماهر بإطلالة كلاسيكية عبر "إنستجرام"

نشرت الفنانة نيرمين ماهر، أحدث صورة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير "إنستجرام"، حيث ظهرت بالصورة بإطلالة مختلفة ومميزة، وتصفيف شعر "ويفي" وظهرت بمكياج برونزي مميز بلمسات خبيرة التجميل زوزو عبدالله، وتصوير أحمد عمرو، وتصفيف الشعر لأحمد طلعت.



وعلقت علي الصورة وكتبت "مساء الخير، وحازت الصورة علي إعجاب متابعيها وجمهورها، كما سجل الفنان محمد عز إعجابه علي الصورة.



كما علقت الفنانة ريم البارودي علي الصورة وكتبت" قمر" وعلقت المظربة ياسمين نيازي علي الصورة أيضاً قائلة "حلاوة البونجور ياروحي".



فيلم خسسني شكراً



شاركت الفنانة نيرمين ماهر مؤخراً في فيلم "خسسني شكراً"، والتي تناولت أحداثه مشكلات السمنة وزيادة الوزن، وتناولتها بشكل اجتماعي كوميدي، والذين يحاولوا إنقاص وزنهم ولكنهم يفشلوا، مما يجعلهم يدخلون في تجارب عديدة للتخلص من السمنة.



فليم خسسني شكرا من بطولة عبدالله مشرف، نيرمين ماهر، سامي مغاوري، مدحت تيخا "مدحت إسماعيل"، حماده بركات، إيناس عز الدين، من تأليف السيناريست مصطفي عامر، ومن إخراج وائل عبدالقادر.



مسلسل "فكرة بمليون جنية"



شاركت الفنانة الشابة نيرمين ماهر في المسلسل الكوميدي "فكرة بمليون جنية" مع مجموعة من مجوم الكوميديا لمصر، والتي دارت أحداثه بشكل كوميدي حول الروابط العائلية بين الأفراد ومشكلات الأشخاص داخل نطاق العائلة والتي تم تناولها بشكل كوميدي مميز واجتماعي لايت.



المسلسل من بطولة علي ربيع، نيرمين ماهر، صلاح عبدالله، مايان السيد، سهر الصايغ، محمد أسامة "أوس أوس".



مسلسل دفعة القاهرة



كانت للفنانة نيرمين ماهر مشاركة في دراما رمضان "2019" من خلال دفعة القاهرة التي قدمت أحداثه بشكل درامي مميز ومختلف حول مجموعة من الطلاب العرب ويدرسون فترة الجامعة بالقاهرة، ويتناول المسلسل قصصهم بشكل تفصيلي.



مسلسل "دفعة القاهرة" من بطولة نيرمين ماهر، رانيا منصور، ومجموعة من النجوم العرب منهم "فاطمة الصفي، نور الشيخ، لولوة الملا، محمد العجيمي، مرام البلوشي، حسين المهدي، نور الشيخ".