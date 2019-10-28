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ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:03 م
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ترتيب الدوري الاسباني
ترتيب الدوري الاسباني
الفجر الرياضي
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تبدأ منافسات الجولة الحادية عشر من بطولة دوري الدرجة الإسباني غدا الثلاثاء بمواجهتين من العيار الثقيل.

 

ترتيب الدوري الإسباني قبل انطلاق الأسبوع الحادي عشر

 

ويحل نادي أتليتكو مدريد ضيفا على ديبورتيفو ألأفيس في الثامنة مساء غد الثلاثاء على ملعب مينديزوروزا، ويستقبل برشلونة نظيره بلد الوليد في تمام الساعة العاشرة مساء بتوقيت القاهرة، الساعة الحادية عشر مساء بتوقيت مكة المكرمة.

 

ولم يلعب ريال مدريد أو برشلونة مباراة الجولة الماضية، حيث كان من المقرر أن يلتقي الفريقان في كلاسيكو الأرض على ملعب الكامب نو السبت الماضي، إلا أن الاحتجاجات السياسية في إقليم كتالونيا جعلت رابطة الليجا الإسبانية يتخذ القرار بتأجيل اللقاء ليوم 18 ديسمبر القادم.

 

ويأمل برشلونة في استعادة الصدارة بعدما نجح نادي غرناطة في انتزاعها الجولة الماضية مستغلا عدم خوض البلوجرانا لمباراته بالأسبوع العاشر.

 

ونستعرض جدول ترتيب الدوري الإسباني قبل مباراة برشلونة اليوم:

 

غرناطة 20 نقطة

برشلونة 19 نقطة

ريال سوسيداد 19 نقطة

اتليتكو مدريد 19 نقطة

إشبيلية 19 نقطة

ريال مدريد 18 نقطة

فياريال 17 نقطة

بلد الوليد 14 نقطة

أوساسونا 14 نقطة

اتليتك بيلباو 13 نقطة

خيتافي 13 نقطة

فالنسيا 13 نقطة

ليفانتى 11 نقطة

الافيس 11 نقطة

مايوركا 10 نقاط

إيبار 9 نقاط

سيلتا فيجو 9 نقاط

ريال بيتيس 9 نقاط

إسبانيول 8 نقاط

ليجانيس 5 نقاط

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رياضة جدول ترتيب الدوري الإسباني ترتيب الدوري الاسباني الاخبار الرياضية اخبار الرياضة

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