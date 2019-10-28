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انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:12 م
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أرشيفية
أرشيفية
أيمن يحيي
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حصلت " الفجر " على التقرير الطبى المبدئى، المرسل الى مركز شرطة طنطا، بشأن مصرع شخص واصابة أخر، فى واقعة قيام كمسرى قطار بأجبار أثنين على القفز من القطار وهو مسرع بسبب عدم دفع غرامة 70 جنيهًا.

وبين تقرير الكشف الطبي أنه بالكشف على المتوفى تبين أنه أصيب بتهتك في أنسجة الرقبة وانفصال الرأس عن الجسم، كذلك سحجات بالزراعين والصدر والبطن وكذلك بمنطقة الحوض، كذلك سحجات بالساق اليمنى واليسرى.

كذلك اشتباة كسر في مفصل القدم اليسرى مع تورم بأنسجة القدم، وأنفصال الرأس عن الجسم الذي أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية ما أدى الى الوفاة في الحال.

وكانت مباحث السكة الحديد بطنطا ألقت القبض على كمسري قطار القادم من الإسكندرية لمدينة طنطا رقم ٩٣٤، اليوم الاثنين، بعد أن أجبر بائعين جائلين علي إلقاء نفسهما من القطار أثناء سيره بسرعة لعدم دفعهما الأجرة أو تحملهما تذاكر بالغرامة، مما تسبب في مصرع أحدهما.

وتلقت سكك حديد طنطا، بلاغ من ركاب قطار قادم من إسكندرية إلى مدينة طنطا بقيام كمسري القطار ويدعي (م.ه) يتضمن إجبار بائعين جائلين علي إلقاء نفسيهما من القطار لعدم وجود أموال معهما لدفع الأجرة، وعدم وجود تذاكر معهم وذلك بنطاق دفرة التابعة لمركز طنطا.

وقامت مباحث السكة الحديد بطنطا بضبط الكمسرى، وتم تسليمه لمركز طنطا وأمام الرائد توفيق شهوان رئيس مباحث مركز بطنطا، اعترف أن الشابين من الباعة الجائلين في القطار، ورفضا دفع ثمن التذكرة فقرر إلقاؤهما من القطار مما أدى لمصرع مصرع احد الشابين ويدعي ( م.ع - ٢٣سنة) من شبرا الخيمة قليوبية.، واصابة الأخر بجروح وكدمات ويدعى "ا. م. ع، ٢٥ عاما من الشربية، تم تحرير محضر بالواقعة، وإحالة المتهم إلي نيابة مركز طنطا للتحقيق.
انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار
انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار
انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار
انفصال الرأس عن الجسم.. ننشر التقرير الطبي في حادث إجبار كمسري لبائع بإلقاء نفسه من القطار
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