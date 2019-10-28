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الإثنين.. آية عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان الموسيقي العربية
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:04 م
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محمود حنفي
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تقيم المطربة اية عبدالله، حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ ٢٨ بدار الأوبرا المصرية يوم الإثنين القادم الموافق ٤ نوفمبر في تمام الساعة ٨ مساءا بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس وسيشاركها الحفل المطرب إبراهيم فاروق.
وتقوم اية عبدالله بغناء أشهر ألاغاني مثل "انت عمرية " ليه يا قلبي ليه" و" اكدب عليك" و" محبتنيش" وانا صعيدية " و" انا بستناك" .
وتستعد النجمة الشابة مروة ناجي، لإحياء الليلة العاشرة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الثامنة والعشرين بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.
وكشفت مروة ناجي، في بيان من مكتبها الإعلامي، بأن الحفل سيكون بقيادة المايسترو عادل عايش، وذلك فى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً.
ويشارك مروة فى إحياء الليلة العاشرة من ليالى المهرجان كل من النجم اللبنانى وائل جسار، والفنان العراقى همام إبراهيم.
و تبدأ الفنانة مروة عمل البروفات الخاصة بالحفل عقب عودتها من جولتها الفنية بكندا، والمقرر أن تحيى خلالها مجموعة من الحفلات الغنائية .
وتغنى مروة أحدث أغنياتها "حبيت من قلبى" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، والتى تعرض حاليا على العديد من القنوات الفضائية، ضمن الأغانى المقرر غنائها بحفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.
وأعربت الفنانة مروة ناجى، عن سعادتها البالغة بالحفل الذى غنت فيه أمس بالندوة التثقيفية الـ31 للقوات المسلحة بمناسبة ذكري أكتوبر، بحضور سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسى، حيث أكدت ناجى أنها شعرت بالفخر وهى تغنى أمام السيد الرئيس فى هذه الاحتفالية الهامة التى حضرها الكثير من الشخصيات الرسمية على المستوى الفنى والإعلامي ومن رجال الدولة والقوات المسلحة.
وأضافت الفنانة مروة ناجى أنها لم تتوقع كل هذا النجاح للأغاني الوطنية التى قدمتها خلال الحفل، سواء الأغنية المنفردة "مصرحاربت" كلمات: محمد البوغة , ألحان : شريف إسماعيل , وتوزيع : أمجد معتز , وتريات : هشام نبوى , وهندسة صوتية : ماهر صلاح.
أو الدويتو الغنائى "عشان نبنيها ونعمر" رؤية وتوزيع : حمادة البيلى , وهندسة صوتية : خالد رؤوف و الذى قدمته مع كل من النجم حكيم والنجم الأردنى عمر عبد اللات والفنانة هلا رشدى.
وأكدت مروة ناجى أن ردود الأفعال التى وصلتها حول الأغانى أبهرتها سواء فى قاعة الإحتفال أثناء الحفل , أوبعد إنتهائه عبر مواقع التواصل الإجتماعى فيس بوك وتويتر وإنستجرام.
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