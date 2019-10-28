الإثنين.. آية عبدالله تحيي حفلًا غنائيًا في مهرجان الموسيقي العربية

تقيم المطربة اية عبدالله، حفلا غنائيا كبيرا ضمن احتفالات مهرجان الموسيقي العربية في دورته الـ ٢٨ بدار الأوبرا المصرية يوم الإثنين القادم الموافق ٤ نوفمبر في تمام الساعة ٨ مساءا بمعهد الموسيقي العربية بشارع رمسيس وسيشاركها الحفل المطرب إبراهيم فاروق.





وتقوم اية عبدالله بغناء أشهر ألاغاني مثل "انت عمرية " ليه يا قلبي ليه" و" اكدب عليك" و" محبتنيش" وانا صعيدية " و" انا بستناك" .





وتستعد النجمة الشابة مروة ناجي، لإحياء الليلة العاشرة من ليالي مهرجان ومؤتمر الموسيقى العربية فى دورته الثامنة والعشرين بالمسرح الكبير فى دار الأوبرا المصرية.





وكشفت مروة ناجي، في بيان من مكتبها الإعلامي، بأن الحفل سيكون بقيادة المايسترو عادل عايش، وذلك فى العاشر من شهر نوفمبر المقبل، حيث يبدأ الحفل فى تمام الساعة الثامنة مساءً.





ويشارك مروة فى إحياء الليلة العاشرة من ليالى المهرجان كل من النجم اللبنانى وائل جسار، والفنان العراقى همام إبراهيم.





و تبدأ الفنانة مروة عمل البروفات الخاصة بالحفل عقب عودتها من جولتها الفنية بكندا، والمقرر أن تحيى خلالها مجموعة من الحفلات الغنائية .





وتغنى مروة أحدث أغنياتها "حبيت من قلبى" من إنتاج شركة لايف ستايلز ستوديوز، والتى تعرض حاليا على العديد من القنوات الفضائية، ضمن الأغانى المقرر غنائها بحفل مهرجان الموسيقى العربية بدار الأوبرا المصرية.



