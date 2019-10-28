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خبير استراتيجي: مقتل أبو بكر البغدادي تسبب في تصدع تنظيم داعش (فيديو)

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:02 م
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بوابة الفجر
رقية جمال
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قال الدكتور أحمد الشريف، الخبير الاستراتيجي، إن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، تسبب في تصدع التنظيم، حيث أن تنظيم داعش الإرهابي فقد قدرته على التفاعل مع السكان المحليين، فيما يطلق عليه الملاذات والحواضن الآمنة، وخسر الداعم السياسي والمادي من قبل دول كانت داعمة وراعية للتنظيم، وهي الآن محاصرة دوليًا، مثل قطر وتركيا، منوهًا إلى أن التنظيم يعاني من عزلة أدت لقيام أذرعه السياسية في الداخل العراقي لتقديم استقالات جماعية.

وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن خط التماس الحدودي مازال يمثل مصدر قلق، حيث هناك إصرار تركيا على التمدد في مناطق النفوذ في سوريا، ورغبة في الإبقاء في العراق عسكريًا يمثل تهديدًا وإن كان محدود.

وتابع الخبير الاستراتيجي، أن تنصيب عمر التركماني، القيادي بتنظيم داعش وضابط الجيش العراقي، ليخلف "البغدادي" لكونه شخصية تركمانية في الاصل أي أنها موالية لتركيا، والاختيار لم يكن عفويًا، وكل المعطيات تشير إلى أن تركيا كانت ضالعة في انتهاك الحدود العراقية السورية، وتقديم الدعم المباشر لداعش، موضحًا أن أردوغان يدرك أن التنظيم قد خسر موارده البشرية والمادية، ولجأ لمسألة السجون لتعويض جزء من هذه الخسائر، إلا أنه لم يطلق سراح جميع الموجودين بها.
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