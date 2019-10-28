خبير استراتيجي: مقتل أبو بكر البغدادي تسبب في تصدع تنظيم داعش (فيديو)

قال الدكتور أحمد الشريف، الخبير الاستراتيجي، إن مقتل أبو بكر البغدادي، زعيم تنظيم داعش، تسبب في تصدع التنظيم، حيث أن تنظيم داعش الإرهابي فقد قدرته على التفاعل مع السكان المحليين، فيما يطلق عليه الملاذات والحواضن الآمنة، وخسر الداعم السياسي والمادي من قبل دول كانت داعمة وراعية للتنظيم، وهي الآن محاصرة دوليًا، مثل قطر وتركيا، منوهًا إلى أن التنظيم يعاني من عزلة أدت لقيام أذرعه السياسية في الداخل العراقي لتقديم استقالات جماعية.





وأضاف "الشريف"، خلال مداخلة هاتفية مع برنامج "الآن" المذاع عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الاثنين، أن خط التماس الحدودي مازال يمثل مصدر قلق، حيث هناك إصرار تركيا على التمدد في مناطق النفوذ في سوريا، ورغبة في الإبقاء في العراق عسكريًا يمثل تهديدًا وإن كان محدود.



