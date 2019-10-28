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طاقم تحكيم بوركينابي لإدارة مباراة الإياب بين المصري وكوت دي أور

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 06:02 م
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المصري
المصري
احمد شاكر
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أعلنت لجنة الحكام الرئيسية بالاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف” عن الطاقم التحكيمي المكلف بإدارة مباراة إياب دور الملحق من النسخة السابعة عشر للبطولة الكونفيدرالية الأفريقية والتي تجمع بين الفريق الأول للكرة بالنادي المصري وضيفه فريق كوت دي اور بطل سيشل والمقرر إقامتها في الثالث من نوفمبر المقبل على ستاد الجيش ببرج العرب.

طاقم تحكيم بوركيني لمواجهة كوتي دي أور

ويضم الطاقم التحكيمي الذي ينتمي إلى بوركينا فاسو كل من بوريما سانوجو حكماً للساحة ومعه كل من أهابو ووبجو مساعداً أول وايسيبيري ياميجو مساعداً ثانياً وحميدو ديرو حكماً رابعاً ، فيما تم إسناد مهام مراقب المباراة إلى أومورهو سيستيليو من جنوب السودان.

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هذا وقطع المصري البورسعيدي قدمًا ونصف في طريقه نحو التأهل لدور المجموعات لبطولة كأس الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "الكونفدرالية" بعدما حقق الفوز على مضيفه كوت دي أور من سيشل بأربعة أهداف دون رد في المباراة التي أقيمت ظهر اليوم في ذهاب دور الـ32 الثاني من البطولة.

تقدم أحمد ياسر لأبناء بورسعيد مبكرًا عن طريق أحمد ياسر والذي أحرز الهدف الأول في الدقيقة السادسة بعد تلقيه تمريرة طولية من وسط الملعب ليسدد الكرة داخل الشباك.

وفي الدقيقة 13 ومن ضربة رأسية قوية أضاف المهاجم الفلسطيني محمود وادي الهدف الثاني للفريق البورسعيدي، لينتهي الشوط الأول بتقدم رجال المدرب إيهاب جلال بهدفين دون رد.

وفي الشوط الثاني حاول لاعبو المصري تعزيز التقدم، لينجح أوستن أوموتو في إحراز الهدف الثالث في الدقيقة 88، ويختتم أحمد جمعة مسلسل أهداف الضيوف مسجلا الهدف الرابع في الدقيقة 90، لينتهي اللقاء بفوز المصري برباعية نظيفة.

وبهذه النتيجة اقترب المصري من الصعود لدور المجموعات من كأس الاتحاد الإفريقي "الكونفدرالية" حيث يكفيه التعادل في مباراة الإياب التي ستقام في مصر.
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الكلمات المفتاحية

كرة القدم رياضة بوركينا فاسو المصري وكوت دي اور الاخبار الرياضية

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