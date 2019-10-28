البدري يعلن قائمة منتخب مصر لمبارتي كينيا وجذر القمر .. والتشكيل الأقرب

أعلن حسام البدري، المدير الفني للفراعنة، قائمة منتخب مصر استعدادًا لخوض مباراتي كينيا وجزر القمر المقرر إقامتها يومي 14 و 18 نوفمبر المقبل، وضمت القائمة 32 لاعبًا من 14 ناديًا، وذلك في إطار التصفيات المؤهلة لبطولة كأس الأمم الأفريقية 2021 بالكاميرون.

وضم البدري 32 لاعبًا في قائمة منتخب مصر على مستوى المحليين والمحترفين، وضمت كلاً من:-





قائمة منتخب مصر من النادي الأهلي ضمت 10 لاعبين وهما: محمد الشناوي - محمود وحيد - حسين الشحات - رامي ربيعة - عمرو السولية - حمدي فتحي - أحمد فتحي - محمد مجدي قفشة - محمد هاني - أيمن أشرف.





قائمة منتخب مصر من نادي الزمالك ضمت 5 لاعبين وهما : محمد عواد - أحمد سيد زيزو - عبد الله جمعة - طارق حامد - محمود علاء.





قائمة منتخب مصر من نادى بيراميدز ضمت 6 لاعبين وهما : رجب بكار - محمد حمدي - عبد الله السعيد - محمد فاروق - إسلام عيسى - عمر جابر.





قائمة منتخب مصر ضمت 5 لاعبين من أندية محلية مختلفة، حيث تم ضم محمد بسام من طلائع الجيش -باهر المحمدي من الإسماعيلي - حسام حسن من سموحة - مروان حمدي من وادى دجلة - أحمد جمعة من المصري.





وعلى مستوى المحترفين ضم البدرى في قائمة منتخب مصر 6 لاعبين وهما: أحمد حجازي من وست بروميتش ألبيون الإنجليزي - محمد صلاح من ليفربول الإنجليزي - محمد النني من بشكتاش التركي - أحمد حسن كوكا من براجا البرتغالي - محمود حسن تريزيجيه من أستون فيلا الإنجليزي - محمود عبدالمنعم كهربا من ديسبورتيفو أفيس البرتغالي.





ولم يتضح موقف محمد صلاح نجم ليفربول من الإنضام لـ" قائمة منتخب مصر" ، بعد تجدد إصابته خلال مواجهة توتنهام بالأسبوع العاشر من الدوري الإنجليزي، والتي قد تستدعي غيابه عن الانضمام للمعسكر المقبل.





ومن المقرر أن يكون التشكيل الأقرب وفقًا لما اختاره البدري في قائمة منتخب مصر، كالتالي:





حراسة المرمى: محمد الشناوي، ومحمد عواد.





خط الدفاع: أحمد فتحي، وأحمد حجازي، ومحمود علاء، وباهر المحمدي، وأيمن أشرف، وعبدالله جمعة.





خط الوسط: طارق حامد، والنني، وحمدي فتحي، والسولية.





خط وسط الهجوم: حسين الشحات، وعبدالله السعيد، وأفشة، وتريزيجيه.





خط الهجوم: حسام حسن، وكوكا.





وسيحتفظ البدري في قائمته تحسبًا لحدوث أي إصابات بـ5 لاعبين، مستعدين للانضمام في أي وقت، بينهم حارس المرمى محمد بسام.