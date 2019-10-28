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لماذا تدرب محمد صلاح رغم تعرضه للإصابة في مباراة ليفربول ضد توتنهام؟

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:20 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
علي ماهر حلمي
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شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول الإنجليزي في تدريبات فريقه اليوم الاثنين بمقر النادي ميلوود استعدادا لمواجهة أرسنال المقبلة ضمن منافسات بطولة كأس الرابطة الإنجليزية رغم تعرضه للإصابة في مباراة فريقه ليفربول امام توتنهام في مباراة أمس ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج ".

لماذا تدرب محمد صلاح اليوم رغم الاصابة مع ليفربول ضد توتنهام
قالت شبكة سكاي سبورت العالمية ان اللاعب الدولي المصري محمد صلاح المحترف ضمن صفوف الفريق الإنجليزي تدرب بشكل طبيعي اليوم الاثنين مع الفريق رغم خروجه مصابا أمام توتنهام لتقل المخاوف حول إصابته وأضافت الشبكة العالمية ان اللاعب الدولي الكميروني جويل ماتيب أيضًا كان حاضرًا في الحصة التدريبية صباح اليوم لكنه تدرب بعيدًا عن المجموعة حيث يواصل التعافي من إصابته في الركبة للعودة للمشاركة مرة أخري.

تعرف علي نتيجة ليفربول ضد توتنهام بمشاركة محمد صلاح
حقق نادي ليفربول المحترف ضمن صفوفه لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح فوزا هاما علي ارضه ووسط جماهيره بملعب انفيلد الدولي علي حساب نظيره نادي توتنهام هوتسبير بنتيجة هدفين مقابل هدف ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز وبهذه النتيجة رفع نادي ليفربول رصيده من النقاط الي 28 نقطة في صدارة ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز بريميرليج بينما توقف رصيد نادي توتنهام هوتسبير عند 12 نقطة في المركز العاشرة بجدول ترتيب البطولة الإنجليزية.

تعرف على ما قدمه محمد صلاح في مباراة ليفربول ضد توتنهام.
شارك لاعب منتخبنا الوطني محمد صلاح المحترف ضمن صفوف نادي ليفربول في فوز فريقه الثمين علي حساب نظيره فريق توتنهام ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " حتي الدقيقة 85 وتم استبداله من قبل الألماني يورجن كلوب المدير الفني للريدز بعد شعور اللاعب الدولي المصري باجهاد في الكاحل واستطاع اللاعب الدولي المصري محمد صلاح تسجيل الهدف الثاني لفريقه من ركلة جزاء حصل عليها اللاعب الدولي السنغالي ساديو ماني ليسجلها صلاح بالدقيقة 74 من عمر المباراة وسدد 7 تسديدات علي المرمي أكثر من اي لاعب آخر في المباراة وقام بعمل مراوغة صحيحة ومرر الكرة 41 مرة بنسبة تمرير صحيح 91%.
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