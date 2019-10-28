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ثلاث مباريات مرتقبة في دوري القسم الثالث للمجموعة السابعة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:22 م
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بوابة الفجر
شيماء أمين
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قررت لجنة مسابقات دوري القسم الثالث (المجموعة السابعة) إقامة ثلاث مباريات من منافسات الأسبوع الثالث، يوم الأربعاء، المقبل.


ويقام يوم الاربعاء ثلاث مواجهات فقط نظرا لتأجيل باقي المواجهات للخميس لإشتراك الأندية بالإدوار التمهيدية من كأس مصر.

في المباراة الأولي، تستضيف بلدية الاسماعيلية فريق راس البر علي ملعب البلدية في الثانية والنصف ظهرا علي ملعب البلدية وكانت بلدية الاسماعيلية خسرت مبارياته في الجولتين الأولي والثانية أمام سماد السويس بهدف نظيف وامام النوبة السويسي بهدفين دون رد

وفي ثاني اللقاءات، يحل سماد السويس ضيفا علي مركز شباب ابو صوير بملعب ابو صوير في الثانية والنصف ظهرا وكانت ابو صوير تلقت هزيمة في أولي جولات الدوري أمام بورفؤاد بثلاثية مقابل هدف وخسرت الجولة الثانية من بورتو برباعية نظيفة

وفي اللقاء الثالث، والاخير ليوم الاربعاء يحل فريق دمياط ضيفا علي غزل دمياط بملعب الغزل في الثانية والنصف ظهرا .

وكانت دمياط خسر في الجولة الأولي من ميت الخولي بهدف نظيف، ثم فاز في الجولة الثانية علي رأس البر بهدفين مقابل هدف، بينما تعادل غزل دمياط مع غزل السويس سلبيا في أولي جولات الدوري وفاز غزل دمياط علي ميت الخولي بهدفين دون رد في الجولة الثانية.

ترتيب المجموعة السابعة

1- بورفؤاد 6 نقاط
2-بورتو. 6 نقاط
3-ابو شحاته. 6 نقاط
4- سماد السويس. 6 نقاط
5-النوبة. 4 نقاط
6-غزل دمياط 4 نقاط
7-دمياط. 3 نقاط
8-ميت الخولي 3 نقاط
9-راس البر. 1 نقطة
10-غزل السويس 1 نقطة
11-كهرباء الاسماعيلية بلا نقاط
12-بلدية الاسماعيلية بلا نقاط
13-الشهداء بلا نقاط
14-ابو صوير بلا نقاط

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