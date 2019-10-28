إصابة محمد صلاح.. تطورات جديدة وبشري سارة





كشفت تقارير صحفية عن تطورات جديدة بشأن إصابة محمد صلاح، التي تعرض لها خلال مشاركته مع فريقه الريدز ضد نظيره توتنهام، التي أقيمت بينهما مساء أمس على ملعب "أنفيلد"، ضمن منافسات الجولة العاشرة من منافسات الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج".





إصابة محمد صلاح مشاركته ضد توتنهام

كان الدولي المصري محمد صلاح، لاعب الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول الإنجليزي قد تعرض لإصابة قوية خلال مشاركته مع فريقه ضد توتنهام، ليغادر ملعب المباراة بعد شكواه من آلام في الكاحل، ليثير مخاوف كلوب، المدير الفني للريدز وجماهير الفريق خوفًا من غيابه عن مباراة أرسنال القادمة المقرر إقامتها يوم 30 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





إصابة محمد صلاح.. أخر تطورات الإصابة

وطمأن محمد صلاح جميع مشجعي الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول بعد اشتكى من آلام الكاحل التي عاودته في مباراة توتنهام دون تدخل من أحد لاعبي السبيرز، بعدما ظهر في تدريبات الفريق مساء اليوم الأثنين، ليؤكد إمكانية لحاقه بمباراة الفريق القادمة أمام الجانرز.





أهداف مباراة ليفربول ضد توتنهام

وافتتح الفريق الأول لكرة القدم بنادي توتنهام أهداف المباراة عن طريق مهاجمه هاري كين مبكرًا في الدقيقة الأولى من بداية اللقاء، قبل أن يدرك هندرسون التعادل لليفر في الدقيقة 52 من زمن المباراة، ومحمد صلاح في الدقيقة 75 من عمر اللقاء.