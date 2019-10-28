إصابة محمد صلاح.. تثير مخاوف كلوب والأشعة تحدد مدة غيابه

إصابة محمد صلاح أثارت قلق الألماني يورجن كلوب، المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي ليفربول، وذلك بعدما عانى الدولي المصري من آلام على مستوى الكاحل خلال مباراة فريقه مساء الأمس ضد نظيره توتنهام هوتسبير، ضمن منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز "البريميرليج".





إصابة محمد صلاح في مباراة ليفربول

وشهدت مباراة ليفربول مشاركة محمد صلاح في المباراة بشكل أساسي، وتمكن الفرعون المصري من هز شباك توتنهام في الدقيقة 75 من زمن المباراة، معلنًا عن تقدم الريدز بالهدف الثاني في المباراة، وذلك قبل أن يغادر اللاعب ملعب المباراة بعد شكواه من آلام في الكاحل، ليثير مخاوف كلوب من احتمالية غياب نجم الفريق عن مباراة أرسنال القادمة المقرر إقامتها يوم 30 أكتوبر الجاري، ضمن منافسات كأس رابطة المحترفين الإنجليزية.





إصابة محمد صلاح.. الأشعة تحدد مدة غياب النجم المصري

وستحدد الأشعة مدة غياب النجم المصري محمد صلاح عن الملاعب، ومن المقرر أن يخضع صلاح لفحوصات طبية لتحديد موقفه من المشاركة في الفترة المقبلة، وعلق كلوب على إصابة صلاح قائلاً: "أعتقد أنها ليست قوية، لكنه تعرض لنفس الإصابة في الكاحل أيضًا".





نتيجة مباراة ليفربول ضد توتنهام

وانتهت مباراة ليفربول ضد توتنهام بتفوق الريدز بنتيجة 2-1، في المبارة التي جمعت بينهما في الجولة العاشرة، حيث افتتح هاري كين أهداف المباراة مبكرًا في الدقيقة الأولى للسبيرز، بينما سجل كلاً من هندرسون، ومحمد صلاح في الدقيقتين 52، 75 من زمن المباراة.



