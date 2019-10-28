رحاب نصر تكشف لـ"الفجر الفني" عن دورها في مسلسل "حودايت الشانزليزيه"

تعيش الفنانة الشابة رحاب نصر، حالة من النشاط الفني، بعد نجاحها الكبير الذي حققته في عروض "سينما مصر" بمركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، حيث تشارك ضمن أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، مع الفنان إياد نصار، داليا مصطفى.





رحاب نصر تشارك في حواديت الشانزليزيه



كشفت رحاب نصر، في تصريحات خاصة لبوابة " الفجر الفني "، عن الشخصية التي تقدمها في أحداث مسلسل "حواديت الشانزليزيه"، وهي شخصية فتاة تدعى رجاء، تعمل مشرفة في ملجأ للأطفال، لافتة إلى أنه دور صغير في أحداث المسلسل، ولكنها كانت اعتذارات في البداية عن المشاركة بدور كبير، حيث أنه كان يتعارض مع مواعيد العرض.



وأضافت نصر: "اعتذرت لإن كان صعب عليا أسيب العرض، إحساسي بالمسؤولية تجاه العرض خلاني اعتذرت وبالصدفة كلمني المنفذ تاني في أسبوع كنا واخدينة إجازة من العرض"، متابعة "كواليس المسلسل كانت هادئة والمخرج وطول الوقت يضحك وبيشيل أي توتر".





رحاب نصر تكشف كواليس مشاركتها في سينما مصر مع المخرج خالد جلال



وقالت إنها استفادت الكثير من الخبرات خلال مشاركتها بالفرقة الثالثة في مركز الإبداع مع المخرج خالد جلال، متابعة "المسرح مختلف عن الدراما والتليفزيون، خصوصا التمثيل لايف أمام الجمهور".



وتابعت: "المخرج خالد جلال، سابنا نختار المشاهد، وكان دايما يهتم بـالتفاصيل وبكل واحد في العرض حتى ظهر العرض كما شاهدت الناس"، لافتة إلى أنها قدمت عدة مشاهد ضمن العروض أبرزهم للفنانة مديحة يسري من فيلم بنات حوا.



مسلسل حودايت الشانزليزيه



مسلسل حودايت الشانزلية، تدور في إطار الإثارة والتشويق وهو يحكي عنزفترة زمنية في حقبة الخمسينيات من منظور اجتماعي، والتركيز على شكل وجمال مصر في هذه الفترة، بشكل مختلف، ويضم قصصا منفصلة بالتوازي بجانب بعضها البعض والتعاملات بين الأشخاص في تلك الفترة.



وتدور أحداث المسلسل في فترة خمسينيات القرن الماضي، وتبدأ بقتل إياد نصار، بالحلقات الأولى والتحقيق بين خمسة من أبطال المسلسل وهم داليا مصطفى وإنجي المقدم، ومي سليم، وأماني كمال، وكل منهم يمثل طبقة اجتماعية مختلفة مثل البشوات والرقاصين والركلام والفقراء.



يشارك في بطولة المسلسل إياد نصار، داليا مصطفى، مي سليم، إنجي المقدم، أماني كمال، منة جلال، وغيرهم من النجوم، ومن تأليف إيمن سلامه، وإخراج مرقس عادل.