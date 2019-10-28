إنطلاق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني ديسمبر المقبل

تنطلق فعاليات المؤتمر الدولي الثالث للإسكان التعاوني، نحو تنمية مستدامة، تحت رعاية الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، والدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، خلال الفترة من 1 إلي 4 ديسمبر المقبل.





وقال الدكتور حسام رزق، رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة لتعاونيات البناء والإسكان، أن المؤتمر يناقش 6 محاور، أولهم محور التعاونيات المستدامة ( النظريات والأهداف)، والثاني، محور الحوكمة وإدارة منظومة التعاونيات المستدامة، والمحور الثالث، المجتمعات التعاونية المستدامة والتنمية الاقتصادية، والمحور الرابع، التعاونيات المستدامة والمشاركة المجتمعية، والمحوران الخامس والسادس، يتمثلان في العمارة التفاعلية وتحديات التعاونيات المستدامة، وتطوير الأطر التشريعية بما يساهم في تحقيق التنمية المستدامة للتعاونيات.





وقال رزق: "ترحب اللجنة العلمية للمؤتمر بتقديم أوراق بحثية في أية موضوعات أخرى تناقش ربط الأنشطة التعاونية بأهداف التنمية المستدامة 2020".



