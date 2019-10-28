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ذكريات الطفولة بين الشعر والموسيقى في بيت الهراوي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:02 م
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لونا الموصلي
لونا الموصلي
محمود حنفي
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أمسية فنية حالمة تجمع الشعر والموسيقى ينظمها المركز الثقافي النمساوي بالقاهرة في أولى فعاليات موسمه الجديد تلقي خلالها الكاتبة الشابة لونا الموصلي النمساوية من أصل سوري مجموعة من الإبداعات الشعرية باللغتين العربية والألمانية والتى تضمنها ديوانها "دمعة .. ابتسامة .. طفولتي في دمشق".

تصف خلالها تجربتها الشعورية عن أحدى المراحل المبكرة من حياتها والتي انتقلت بعدها مع أسرتها من سوريا إلى النمسا وتأثير الثقافتين على تكوينها الفكرى ويصاحبها موسيقى شرقية على آلة العود تؤديها العازفة أميرة عبد الجواد وذلك فى السابعة مساء الخميس ٣١ أكتوبر ببيت الهراوى بمنطقة الأزهر . 

يذكر أن الكاتبة الشابة لونا الموصلى ولدت في دمشق عام 1990 وهاجرت مع اسرتها الى النمسا عام 2004 ، تأثرت بالاختلاف بين الثقافتين فكتبت باللغتين العربية والالمانية ديوان " دمعة .. أبتسامة .. طفولتي في دمشق " الذى يضم ٤٤ قصة شعرية قصيرة باسلوب لغوى رشيق وساخر وحصلت عنه علي جائزة أدب الاطفال النمساوي عام ٢٠١٧.

ونظمت جامعة عين شمس بالتعاون مع جامعة القاهرة قراءة للكاتبة النمساوية "لونا الموصلي"، يوم 25 سبتمبر، في تمام الساعة الرابعة عصرا حتى الساعة السادسة مساءً، بجامعة عين شمس.

فمن خلال ٤٤ نص نثري محاط برسومات دقيقة تحكي الكاتبة ذات الـ ٢٨ عاما عن طفولتها في العاصمة السورية، وتُظهر ذكرياتها كيف تؤثر التغيرات السياسية في الحياة العائلية وكيف تمتزج الذكريات الحزينة والجميلة بالحياة اليومية الاعتيادية.

وأيضا سوف تقوم الكاتبة الشابة الحاصلة علي عدة جوائز والتي هاجرت وهي في الرابعة عشرة من عمرها عام ٢٠٠٤ من سوريا إلى النمسا بقراءة أجزاء من كتابها المؤثر "دمعة – ابتسامة – طفولتي في دمشق".

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