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انجي خوري تظهر في "فيديو إباحي" برفقة شاب وتثير جدلا واسعا (فيديو)
الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:05 م
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أثارت انجي خوري، عارضة الأزياء اللبنانية، جدلًا واسعًا على مواقع التواصل الاجتماعي، بعد ظهورها شبه عارية برفقة شاب في أحد أماكن السهر وهي ترقص بطريقة مثيرة أغنية "إنت حبيبى"، ويقوم الشاب بالتقرب منها وتقبيلها.
وفي الفترة الأخيرة، تعرضت انجي خوري لعدد من الإصابات مؤخرا نتيجة الاعتداء الجسدي عليها من قبل المطرب اللبناني آدم، وذلك وفقًا لما قالته.
ونشرت انجي خوري بعض الصور عبر حسابها الرسمي على موقع الصور والفيديوهات "إنستجرام"، تشير بذلك وكشفت خلال مقطع فيديو نشرته آثار الإصابات التى تعرضت لها نتيجة اعتداء المطرب آدم عليها.
وشاركت انجي خوري في تظاهرات لبنان، وتداول ناشطون مقطع فيديو لها وهي تتعرض للتحرش من قِبل المتظاهرين، وذلك بعدما ظهرت تهتف وسطهم وهي ترتدي ملابس غير لائقة ومثيرة.
دخيلك يا حبيبي.. pic.twitter.com/I5O8HiBoXS— انجي خوري - Angie Khoury (@iAngieKhoury) October 24, 2019
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