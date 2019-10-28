Advertisements
Advertisements
Advertisements

"الأرصاد" تنفي التأخر في التنبيه بأمطار حفر الباطن

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:03 م
Advertisements
بوابة الفجر
الفجر السعودي
Advertisements
نفت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، ما تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي وبعض وسائل الإعلام، حول تأخر الهيئة في إصدار التنبيهات الخاصة بالأمطار الغزيرة التي تأثرت بها محافظة حفر الباطن يوم الجمعة الماضي الموافق 25 أكتوبر 2019، مؤكدة أنه عار عن الصحة.

وقالت هيئة الأرصاد، في بيان نشرته اليوم الإثنين، عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعيّ "تويتر"، إنها قامت بدورها بشكل واضح وفقًا للآلية المتبعة للتعامل مع الظواهر الجوية وجدولها الزمنيّ، بالتنسيق مع الجهات المعنية ذات العلاقة في مثل هذه الحالات.

وأشارت هيئة الأرصاد إلى أن الإدارة العامة للتحاليل والتوقعات، أصدرت تقريرًا حول تأثر أجواء المملكة بحالة عدم استقرار، تتمثل في هطول أمطار رعدية ونشاط في الرياح مثيرة للأتربة والغبار يوم الأحد 21/2/1441 وتم إرساله إلى الجهات الحكومية وإمارات المناطق بحسب آلية التبليغ عن الظواهر الجوية، كما تم إصدار تقرير إلحاقيّ عند التأكّد من احتمال تأثر المناطق بأمطار متوسطة إلى غزيرة وتساقط البرد، كما تم ذكر محافظة حفر الباطن في التقرير.

وأوضحت أنها اتبعت الآلية المعتمدة من خلال إصدار إنذار (تنبيه) عن بداية تأثير الأمطار على المحافظات الشمالية للمنطقة الشرقية يوم الجمعة 26/2/1441 الساعة 00:7 صباحًا، ومن ثم تم تحديث فترة الإنذار يوم السبت 27/2/1441 الساعة 28:5 صباحًا إلى صباح يوم الأحد 28/2/1441 الساعة 00:2 صباحًا، وتم بعد ذلك رفع درجة الإنذار وتحديث فترته وموقعه يوم الأحد28/2/1441  الساعة 53:5 مساءً، وتم إرساله مرة أخرى إلى الجهات الحكومية وإمارة المنطقة الشرقية.

واختتمت هيئة الأرصاد بيانها بقولها، إنها توضح ذلك حرصًا منها على الشفافية والموضوعية في نقل المعلومة والتأكد من مصداقيتها، داعية الجميع إلى الحرص على نقل المعلومة الأرصادية من مصدرها الرسميّ، والابتعاد عن محاولة التشكيك بهدف التكسّب الإعلاميّ، حيث إن الهيئة مستمرة في أداء دورها ومسؤوليتها تجاه المجتمع والجهات المعنية، من خلال الاستفادة من كل الوسائل المتاحة، سواء المنصات الإلكترونية الحديثة أو مختلف وسائل الإعلام والرسائل النصية، وكذلك ضباط الاتصال في الجهات الحكومية، وذلك وفقًا لآلية التعامل مع الظواهر الجوية لإيصال المعلومة وتنبيه المجتمع حماية للأرواح والممتلكات.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

حفر الباطن اليوم التنبية التأخر الارصاد الان أمطار

أخبار تهمك

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 22 ساعة

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 5 ساعات

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 22 ساعة

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

زيدان يقهر صلاح.. نجم ليفربول على أعتاب ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

موضوعات متعلقة

رسمياً.. "الأرصاد" تعلن عن 56 خدمة بمقابل مالي

عاجل..اخبار السعودية اليوم | "الأرصاد" تُصدر دليلًا توعويًا للحجاج بثلاث لغات

عاجل.. أخبار السعودية اليوم | الأرصاد: تطبيق أول فرضية للتعامل مع الظواهر الجوية بالمملكة

"الأرصاد" تُحذّر من طقس الأيام الثلاثة المقبلة.. أمطار غزيرة وبرق ورعد

الأرصاد تحذر سكان 3 مناطق من أحوال الطقس

هيئة الأرصاد تصدر دليلاً إلكترونياً بلغات عدة لتوعية ضيوف الرحمن

Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:55 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

04:21 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status