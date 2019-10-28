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مصر ضيف الشرف فى مؤتمر المبانى شاهقة الارتفاع بالولايات المتحدة

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:01 م
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المباني الشاهقة
المباني الشاهقة
أحمد الشيخ
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وصل الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، إلى مدينة شيكاغو الأمريكية، وذلك للمشاركة فى مؤتمر المبانى شاهقة الارتفاع، وذلك برفقة المهندس خالد عباس، نائب وزير الإسكان للمشروعات القومية، واللواء محمد عصام الدين رمضان، مساعد وزير الإسكان، والمشرف على مكتب الوزير.

وأوضح وزير الإسكان أن المشاركة فى المؤتمر العالمى لمجلس المبانى شاهقة الارتفاع، باعتبار جمهورية مصر العربية دولة الشرف، لتكون بداية للإعلان والترويج عن مشروع منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة.

وأشار الوزير إلى أن منطقة الأعمال المركزية بالعاصمة الإدارية الجديدة، تضم 20 برجاً باستخدامات: سكنى، إدارى، تجارى، خدمات، ومنها أعلى برج فى إفريقيا، بارتفاع نحو 385 متراً، وتنفذها شركة (cscec) الصينية، وبمشاركة كبرى المكاتب الاستشارية العالمية المتخصصة.

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مصر ضيف الشرف مؤتمر المباني الشاهقة المباني الشاهقة العاصمة الادارية

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