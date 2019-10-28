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تأهل الجزيرة وبورفؤاد وخروج غزل المحلة ودمنهور في كأس مصر

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 05:01 م
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بوابة الفجر
رأفت أمين
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حقق فريق الجزيرة فوزا مثيراعلى حساب فريق الحرية، بمطروح، بهدف نظيف، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الإثنين، ضمن منافسات الدور التمهيدي الثالث، لكأس مصر.


جاء هدف الفوز لأبناء الجزيرة عن طريق اللاعب سعد مردونا في الدقيقة 80 من الشوط الثاني.


وفاز فريق بور فؤاد على فريق الشهداء 1/4 بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل بدون أهداف.


وحسمت ركلات الترجيح صعود فريق كفر الشيخ علي حساب فريق غزل المحلة 1/4 بعد تعادل الفريقين بهدف لكل منهما.


تقدم حاتم سمير لكفر الشيخ في الدقيقة 21، وتعادل محمد سامي في الدقيقة 43 من الشوط الأول.


فاز فريق بور فؤاد على فريق الشهداء 1/4 بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الفريقين سلبى.


فاز فريق ميت الخولي على فريق ألعاب دمنهور 7/8 بضربات الجزاء الترجيح بعد التعادل الإيجابي بهدفين لكل منهما.


شهد الشوط الأول تعادل الفريقين بهدف لمثله، حيث تقدن دمنهور عن طريق وحيد وتعادل ميت الخولي، عن طريق عبد الله المصري.


وفي الشوط الثاني، أضاف فريق دمنهور الهدف الثاني، وفي الدقيقة 80 تعادل ميت الخولي مجددًا عن طريق اللاعب محمد النونو.


وفاز فريق غزل شبين على فريق مركز شباب المعمورة بهدف مصطفى جمال في الدقيقة 15 من الشوط الثاني.


وتغلب فريق عرب الرمل على فريق المطرية بهدفين مقابل هدف، تقدم فريق المطرية بهدف محمد السيد حجازي في الدقيقة 8 من الشوط الأول.


وفي الشوط الثاني سجل شريف رضا بضربه رأس في الدقيقة 27، ونجح البديل محمد علي مارينا في خطف الفوز في الدقيقة 43.


وخسر الرجاء من الأوليمبي بركلات الترجيح 1-2 عقب التعادل في الوقت الأصلي بدون أهداف.


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