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ترتيب الدوري الإنجليزي

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:57 م
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محمد صلاح
محمد صلاح
حسن شحاتة
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ترتيب الدوري الإنجليزي، بعدما أسدل الستار مساء الأمس الأحد الموافق 27 - 10 - 2019 على منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز لكرة القدم "البريميرليج، بعد قيادة محمد صلاح لفوز فريقه ليفربول ضد توتنهام في ختام الجولة، التي شهد العديد من النتائج المفاجئة.

ويعرض لكم "الفجر الرياضي" أبرز نتائج الجولة العاشرة قبل عرض ترتيب الدوري الإنجليزي في السطور التالية:

وقص الفريق الأول لكرة القدم بنادي ليستر سيتي شريط الجولة العاشرة بتسعة أهداف دون رد في شباك مضيفه ساوثهامبتون، قبل أن تستأنف الجولة في اليوم الثاني بثلاثية مانشستر سيتي في مرمى أستون فيلا المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمود حسن تريزيجيه، وسقط برايتون في فخ الخسارة أمام مضيفه برايتون بنتيجة 3-2، وسيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة وست هام يونايتد ضد شيفيلد يونايتد، وفرض بورنموث التعادل السلبي على مضيفه واتفورد، بينما حقق تشيلسي فوزًا ساحقًا على بيرنلي بنتيجة 4-2.

وفي اليوم الثالث والأخير من منافسات الجولة العاشرة من بطولة الدوري الإنجليزي "البريميرليج"، سيطر التعادل الإيجابي بهدف لمثله على مباراة الفريق الأول لكرة القدم بنادي نيوكاسل يونايتد وضيفه وولفرهامبتون، وسحق مانشستر يونايتد مضيفه نوريتش سيتي بنتيجة 3-1، بينما سقط أرسنال في فخ التعادل الإيجابي أمام ضيفه كريستال بالاس بنتيجة 2-2، قبل أن يخطف ليفربول المحترف ضمن صفوفه الدولي المصري محمد صلاح فوزًا صعبًا من ضيفه توتنهام بنتيجة 2-1.

ترتيب الدوري الإنجليزي بعد نهاية الجولة العاشرة
1- ليفربول 28 نقطة.
2- مانشستر سيتي 22 نقطة.
3- ليستر سيتي 20 نقطة.
4- تشيلسي 20 نقطة.
5- أرسنال 16 نقطة.
6- كريستال بالاس 15 نقطة.
7- مانشستر يونايتد 13 نقطة.
8- شيفيلد يونايتد 13 نقطة.
9- بورنموث 13 نقطة.
10- وست هام يونايتد 13 نقطة.
11- توتنهام 12 نقطة.
12- وولفرهامبتون 12 نقطة.
13- بيرنلي 12 نقطة.
14- برايتون 12 نقطة.
15- استون فيلا 11 نقطة.
16- إيفرتون 10 نقاط.
17- نيوكاسل يونايتد 9 نقاط.
18- ساوثهامبتون 8 نقاط.
19- نوريتش سيتي 7 نقاط.
20- واتفورد 5 نقاط.

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