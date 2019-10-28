وزارة الصناعة: تراجع العجز فى الميزان التجارى بـ 669 مليون دولار في 9 أشهر

كشف التقرير المقدم للمهندس عمرو نصار وزير التجارة والصناعة حول مؤشرات أداء التجارة الخارجية غير البترولية أن الصادرات المصرية غير البترولية حققت زيادة ملموسة خلال الـ 9 شهور الأولى من العام الجاري بنسبة 3% حيث سجلت 19 مليار و201 مليون دولار مقارنة بنحو 18 مليار و708 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.





وشهدت الواردات انخفاضاً طفيفاً مسجلة 52 مليار و 399 مليون دولار، مقابل 52 مليار و 575 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى بقيمة انخفاض بلغت 176 مليون دولار.





وأوضح التقرير أن الزيادة في حجم الصادرات انعكست إيجابياً على انخفاض العجز في الميزان التجاري والذي تراجع بقيمة بلغت 669 مليون دولار عن نفس الفترة من العام الماضى وارجع التقرير هذا الانخفاض نتيجة لجهود الوزارة فى دعم المنتج المحلى واحلاله محل المثيل المستورد وذلك فى إطار خطتها لتعميق التصنيع المحلى والنهوض بالتجارة الخارجية.





وأوضح المهندس إسماعيل جابر، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن 4 قطاعات تصديرية حققت نمواً ملموساً خلال الـ9 شهر الأولى من العام الجاري تضمنت صادرات قطاع المنتجات النسيجية حيث سجلت نحو 2 مليار و571 مليون دولار مقابل 2 مليار و335 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 10% كما سجلت صادرات الصناعات الهندسية مليار و 873 مليون دولار مقارنة بمليار و722 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 محققة زيادة نسبتها 9% كما سجلت صادرات قطاع الملابس الجاهزة مليار و268 مليون دولار مقابل مليار و180 مليون دولار خلال نفس الفترة من عام 2018 بزيادة نسبتها 7% كما سجل القطاع الطبي 392 مليون دولار مقابل 382 مليون دولار بزيادة 3% عن نفس الفترة من العام الماضي.





وأشار جابر إلى نجاح خطة الوزارة لترشيد الواردات خاصة تلك التي لها مثيل محلى وإحلال المنتج المحلى محل المستورد لافتاً إلى أن هناك 4 قطاعات شهدت وارداتها إنخفاضاً ملموساً تضمنت قطاع المنتجات الجلدية الذى إنخفضت وارداته بنسبة 28% حيث سجلت 56 مليون دولار مقارنة بنحو 78 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى وحققت واردات مواد البناء نسبة انخفاض بلغت 14% حيث سجلت 7 مليار و 939 مليون مقارنة بـ9 مليار و 209 مليون خلال نفس الفترة من العام الماضى، وسجلت واردات المنتجات الكيماوية نسبة إنخفاض بلغت 7% حيث سجلت 9 مليار و608 مليون دولار مقارنة بـنحو 10 مليارا و368 مليون دولار خلال نفس الفترة من العام الماضى.





واضاف أن واردات قطاع الحاصلات الزراعية حقق نسبة انخفاض بلغت 5% حيث سجلت 149 مليون دولار مقابل 157 مليون دولار وحققت واردات قطاع الاثاث نسبة إنخفاض بلغت 7% حيث سجلت مليار و235 مليون دولار مقارنة بنحو مليار و329 مليون دولار.





وقال جابر أن هناك 6 دول إستحوذت أسواقها على 37% من إجمالى الصادرات المصرية شملت الولايات المتحدة الأمريكية بقيمة مليار و636 مليون دولار والإمارات بقيمة مليار و414 مليون دولار والمملكة العربية السعودية بقيمة مليار و295 مليون دولار وتركيا بقيمة مليار و232 مليون دولار وايطاليا بقيمة 994 مليون دولار وبريطانيا بقيمة 729 مليون دولار.





وحول أهم الدول المصدرة للسوق المصرى أشار جابر إلي أن هناك 6 دول إستحوذت على نسبة 46% من إجمالى الواردات المصرية من الخارج شملت الصين بقيمة 9 مليار و 76 مليون دولار والولايات المتحدة بقيمة 3 مليار و 872 مليون دولار والمانيا بقيمة 3 مليار و 147 مليون دولار وإيطاليا بقيمة 3 مليار و312 مليون دولار وروسيا بقيمة 2 مليار و 427 مليون دولار وتركيا بقيمة 2 مليار و 265 مليون دولار .