Advertisements
Advertisements
Advertisements

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد

الإثنين 28/أكتوبر/2019 - 04:53 م
Advertisements
زيدان
زيدان
عبد الرحمن السيد
Advertisements

بات نجم ليفربول الإنجليزي قريبا للغاية من الانضمام لصفوف فريق ريال مدريد، خلال الميركاتو الصيفي المقبل، بأوامر من الفرنسي زين الدين زيدان المدير الفني للنادي الملكي .

 

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد


وأوضحت شبكة دون بالون الإسبانية، أن السنغالي ساديو ماني نجم ليفربول بات على أعتاب الانضمام لصفوف ريال مدريد بنهاية الموسم الجاري.

 

وأشارت إلى أنه تم ربط نجم ليفربول بالانتقال إلى ريال مدريد خلال الأشهر الأخيرة، في إشارة إلى أنه الأولوية القصوى التي يبحث عنها زين الدين زيدان لحل أزمات الخط الهجومي للفريق .

 

وأضافت الشبكة الإسبانية المذكورة أعلاه، أن فلورنتينو بيريز رئيس ريال مدريد قد أعد ما بين 150-180 مليون يورو من اجل ضم نجم ليفربول، واقناع إدارة الريدز بالتخلي عن خدماته خلال الصيف المقبل .


اقرأ أيضا..تمهيدا للرحيل.. قرار جديد يصدم "زيدان" في ريال مدريد

 

وأنهت دون بالون، أنه بالرغم من تصريحات نجم ليفربول الأخيرة، والتي أطلقها عقب فوز الريدز ضد السبيرز توتنهام بهدفين مقابل هدف، حيث قال: "أنا سعيد للغاية لأن أكون جزءًا من هذا النادي الرائع وأستمتع به، أتمنى لو بقيت هنا إلى الأبد، لقد زرت بعض الأندية حول العالم ، لكن ليفربول فريد من نوعه. انها مثل عائلة " ، إلا أن سحر الفرنسي زين الدين زيدان الذي يعد نقطة جذب خاصة لريال مدريد، هو من سيكون له الدور الأبرز في إتمام الصفقة .

Advertisements

أخبار تهمك

بأمر فايلر.. الأهلي يفاجيء شريف إكرامي

منذ ساعتين و 47 دقيقة

زيدان يقهر صلاح.. نجم ليفربول على أعتاب ريال مدريد

منذ 39 دقيقة

"خلع ضرسه فمات".. وفاة مُسن على يد طبيب أسنان بدمنهور (صور ومستندات)

منذ حوالي 7 ساعات

عاجل.. رينيه فايلر يختار الدبابة النيجيرية للانضمام للأهلي (فيديو)

منذ حوالي 7 ساعات

رينيه فايلر يطلب رحيل نجم الأهلي لضم مهاجم لوزيرين (فيديو)

منذ حوالي 5 ساعات

ترتيب هدافي الدوري الإنجليزي بعد قنبلة صلاح في شباك توتنهام

منذ حوالي 22 ساعة

زيدان يحسم الجدل.. الصفقة الكبرى في طريقها إلى ريال مدريد

منذ 38 دقيقة

الأهلي يقترب من صفع الزمالك في صفقة الموسم

منذ يوم

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

منذ 36 دقيقة

ماذا قال مهاجم النصر بعد الفوز على الهلال في ديربي الرياض؟

منذ حوالي 22 ساعة

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

منذ يوم

عاجل.. أول بيان لمصر تعليقا على مقتل أبو بكر البغدادي زعيم "داعش"

منذ حوالي 5 ساعات

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

منذ حوالي 4 ساعات

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

منذ يوم

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

منذ ساعة و 10 دقيقة

عاجل.. وصول المتهمين بقتل "محمود البنا" إلى محكمة شبين الكوم

منذ يوم
Advertisements

تصويت

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

هل تتوقع انخفاض سعر الدولار الفترة المقبلة ؟

الأكثر قراءة
04:55 م

مدرب الأهلي يفاجئ صالح جمعة

نتيجة مباراة ليفربول وتوتنهام اليوم

05:06 م

بعد عبور توتنهام.. موعد مباراة ليفربول القادمة في الدوري الإنجليزي

06:12 م

الأهلي يستقر على ضم صفقة مدوية

04:21 م

موعد مباراة الأهلي والزمالك في الدوري المصري

01:08 م

مقالات وكتاب

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: أسرار وحكايات اجتماعات خريف واشنطن.. مناصب وجوائز

منال لاشين
منال لاشين

منال لاشين تكتب: حديث سد النهضة

رشا سمير
رشا سمير

د. رشا سمير تكتب: كلنا قتلة محمود البنا!

DMCA.com Protection Status